Nelle Storie i due non si nascondono più: il 35enne pazzo della ragazza che ha 7 anni meno di lui

Dopo molte indiscrezioni finalmente il calciatore si lascia andare e torna a far parlare di sé

Mario Balotelli torna a far parlare di sé, stavolta non per il calcio ma per il cuore. E lo fa nel modo più diretto possibile: esce ufficialmente allo scoperto sui social con la nuova fidanzata, Angelica Moccia.

Mario Balotelli esce allo scoperto con la nuova fidanzata Angelica Moccia: ecco chi è lei

A 35 anni SuperMario sembra decisamente innamorato. Nelle Stories condivise online compaiono sorrisi, momenti complici e immagini che non lasciano più spazio ai dubbi: tra lui e la ragazza più giovane di sette anni la storia è ormai dichiarata.

Angelica ha 28 anni, è originaria di Portogruaro, in provincia di Venezia, ma da tempo vive a Dubai, dove lavora come manager per Nextologies, società canadese specializzata in media technology e broadcast infrastructure. Un profilo molto diverso dalla classica influencer da gossip: glamour sì, ma anche carriera internazionale e vita cosmopolita.

Prima di trasferirsi negli Emirati, Angelica aveva vissuto a Parigi, lavorando per circa sei anni nei ristoranti dello zio. Un’esperienza intensa che lei stessa, in una vecchia intervista, aveva raccontato come fondamentale per la sua crescita personale: anni che le hanno insegnato indipendenza, disciplina e spirito di adattamento. Poi il cambio di vita. Il passaggio al mondo della tecnologia e della comunicazione, fino all’approdo a Dubai, città dove avrebbe incontrato proprio Balotelli. Ed è lì che sarebbe nata la loro storia.

Nelle Storie i due non si nascondono più: il 35enne pazzo della ragazza che ha 7 anni meno di lui

Oggi Balotelli gioca nell’Al Ittifaq, nella seconda divisione degli Emirati Arabi, e proprio lì starebbe vivendo questa nuova fase sentimentale molto più tranquilla e matura rispetto al passato. Una relazione sbocciata lontano dall’Italia e dai riflettori più invadenti, tra lusso mediorientale, locali esclusivi e passioni comuni. Non è un caso, infatti, che Mario negli ultimi tempi abbia parlato sempre più spesso del suo interesse per il mondo della comunicazione. In una chiacchierata con Clarence Seedorf aveva persino confidato di voler aprire un podcast una volta terminata la carriera calcistica.