Chiara Ferragni regina glamour a Cannes: per la sesta volta sul red carpet incanta con l’abito firmato Cavalli, foto

La fashion blogger 39enne si prende la scena da sola sulla Croisette, e lo fa da diva contemporanea

Raggiante, si gode qualche ora al Festival, tra outfit da sogno e feste, poi torna a casa a Milano

La sua è una delle apparizioni più attese della Croisette. Chiara Ferragni è una regina glamour a Cannes: per la sesta volta sul red carpet incanta con l’abito firmato Cavalli. Dopo mesi complessi e un periodo vissuto lontano dagli eventi più mondani, il ritorno dell’imprenditrice digitale sul tappeto rosso più desiderato, assume anche un significato simbolico. La 39enne sceglie di raccontarlo attraverso la moda, puntando tutto su un look scenografico, iper femminile e ricco di dettagli couture.

Chiara Ferragni regina glamour a Cannes: per la sesta volta sul red carpet incanta con l’abito firmato Cavalli

Per la première del film Garance (Another Day) di Jeanne Herry, Chiara fa passerella avvolta in una creazione Roberto Cavalli dall’effetto quasi tridimensionale: un abito scuro decorato da maxi applicazioni floreali, sensualissimo ma sofisticato, capace di mixare romanticismo e attitude da vera diva contemporanea.

La 39enne indossa un abito scuro decorato da maxi applicazioni floreali, sensualissimo ma sofisticato

A completare il tutto, un beauty look studiato nei minimi dettagli. Chiara opta per capelli hollywoodiani, con onde scolpite, riga laterale profonda e maxi volume sulle radici. Il make-up, luminosissimo e caldo, gioca sui toni golden hour: pelle glow, sguardo intenso ma naturale e labbra soft glossy.

Per il party a seguire cambia look, sempre della stessa griffe

Questa sua sesta apparizione segna quasi un nuovo capitolo fashion: nelle precedenti edizioni del Festival aveva spesso puntato su look più sperimentali o provocatori, stavolta decide per un glamour più maturo, elegante e sicuro di sé.

Chiara si diverte: è raggiante alla festa insieme agli altri ospiti

Sul red carpet è sorridente, rilassata, perfettamente a suo agio davanti ai flash. Sfila da sola davanti ai fotografi, nessuna posa di coppia, nessun accompagnatore sul tappeto rosso. Chiara si prende la scena tutta per sé. Poi cambia anche look per andare al party: completo due pezzi, con ombelico a vista, super fashion con disegni optical. Questo momento arriva in una fase completamente nuova della sua vita. Oggi l'influencer e imprenditrice appare decisamente più serena. Accanto a lei c’è José Hernandez, il nuovo compagno con cui ha ritrovato stabilità e leggerezza. Una relazione vissuta con maggiore discrezione rispetto al passato, ma che sembra averle restituito equilibrio e sorriso.