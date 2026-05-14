Chanel Totti per i 19 anni in stile diva si regala un pool party extra lusso con le amiche più strette: ecco dove

Dopo la mini festa ‘casalinga’ nella villa dell’Eur, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti fa le cose in grande

Con tanto di autista parte per la location dove ha organizzato l’evento insieme alle sue ‘fedelissime’

Dalla villa all’Eur al resort immerso nel verde campano. Per i suoi 19 anni in stile diva Chanel Totti fa le cose in grande. Prima il mini party “di mezzanotte” nella mega casa romana di famiglia, tra amici storici, due torte e dediche social di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti. Poi, la mattina del 13 maggio, arriva il vero colpo di scena: valigie pronte e partenza con il suo gruppo inseparabile direzione Altura Resort, location super esclusiva tra Caserta e Benevento, sulle colline del Sannio, per un giorno il quartier generale del compleanno più glamour del momento. Il pool party extra lusso con le amiche più strette è pazzesco!

Chanel Totti per i 19 anni in stile diva si regala un pool party extra lusso con le amiche più strette

E il mood della festa è super: tutte in costume e pareo coordinati, gadget personalizzati, musica a bordo piscina e un’atmosfera da vacanza luxury. Tra tuffi, brindisi, selfie e risate continue, Chanel si è prende la scena. Dopo i bagni, arriva il cambio della festeggiata, che conquista le sue ospiti con un mini abito tempestato di enormi paillettes dorate, super scintillante. Capelli sciolti, make-up luminoso.

La festa va in scena all'Altura Resort sulle colline del Sannio

Tantissimi gadget per le sue ospiti

Il momento più atteso è ovviamente l’arrivo della maxi torta scenografica davanti alla piscina del resort. Candeline, applausi delle sue 'fedelissime' e video subito finiti online e repostati immancabilmente da Chanel.

La festeggiata con indosso il mini abito dorato

Chanel spegne le candeline su una torta extra large

Tra gli invitati presenti c’è Melissa Monti, la fidanzata del fratello Cristian Totti,. Essendo una festa tra donne, manca Filippo Laurino, il compagno di avventura con cui questa sera in tv si gioca la finalissima di Pechino Express. Il pubblico, impaziente, aspetta di scoprire se i due, i “Raccomandati” più discussi di questa edizione , riusciranno davvero a trionfare.