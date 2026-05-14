Micaela Ramazzotti ha sposato il personal trainer Claudio Pallitto in Umbria: guarda le foto delle nozze

L’attrice 47enne ha scelto fiori d’arancio blindatissimi: i due erano una coppia da luglio 2023

Francesca Fagnani ha officiato la cerimonia: tra gli invitati Laura Chiatti con Bocci la Barra e Claudio Santamaria

Ha detto di no a un matrimonio hollywoodiano pieno di paparazzi e hashtag studiati. Micaela Ramazzotti ha scelto la strada opposta: silenzio, pochi invitati, atmosfera intima e un castello medievale immerso nel verde dell’Umbria. Il 12 maggio l’attrice romana ha sposato Claudio Pallitto, sorprendendo tutti con nozze blindatissime celebrate lontano dai riflettori, tra le colline dell’Assisano, nella suggestiva cornice del Castello di Rosciano, in provincia di Perugia, in Umbria.

Micaela Ramazzotti ha sposato il personal trainer Claudio Pallitto in Umbria: la cerimonia officiata da Francesca Fagnani

Per la coppia, insieme dal luglio 2023, cerimonia civile elegantissima. Le prime immagini trapelate sui social rivelavano tavolate imperiali illuminate da candele, fiori bianchi ovunque, dettagli raffinati. A officiare le nozze è stata Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, diventata negli ultimi mesi sempre più vicina alla 47enne dopo la famosa intervista-confessione andata in onda su Rai 2.

L’attrice 47enne ha scelto fiori d’arancio blindatissimi: i due erano una coppia da luglio 2023

Per il grande giorno, Micaela ha scelto un abito romantico e sofisticato firmato Atelier Boccia Casapulla: pizzo delicato, silhouette morbida, lunghissimo strascico. Beauty look naturale, capelli morbidi e luminosi. Poi, per la cena e il party finale, ha cambiato outfit optando per una gonna sirena candy e un corpetto in pizzo ricamato.

Micaela ha scelto un abito romantico e sofisticato firmato Atelier Boccia Casapulla

Claudio, 40 anni, personal trainer e imprenditore nel settore fitness, è apparso elegantissimo e visibilmente emozionato. I due si erano conosciuti durante il periodo di Felicità, il film che ha segnato il debutto alla regia di Ramazzotti. Una storia nata quasi in punta di piedi e cresciuta lontano dal clamore, fino a diventare “un amore diesel”, lento ma solidissimo, come raccontato da Micaela stessa.

Tra gli invitati, Laura Chiatti e Marco Bocci, Claudio Santamaria e Francesca Barra

Tra gli invitati, pochi ma super selezionati, presenti volti molto amati del cinema e dello spettacolo come Laura Chiatti e Marco Bocci, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Nessuna folla di vip: solo amici veri, famiglia e due giorni di festa immersi nella natura umbra.

“La felicità spaventa più della follia” è la frase che ha accompagnato le nozze

“La felicità spaventa più della follia” è la frase che ha accompagnato le nozze, scelta dalla Ramazzotti e che più rappresenta lei e la sua storia d’amore. Questa per l’artista è una vera ‘rinascita’ dopo gli anni difficili seguiti alla separazione da Paolo Virzì, da cui ha avuto Jacopo, 16 anni, e Anna, 13. Pare aver ritrovato finalmente equilibrio, leggerezza e serenità accanto a Pallitto, anche lui padre di due figlie avute da una precedente relazione.

Il bacio al momento della torta

Sui social la Barra ringrazia gli sposi e condivide un video in cui il marito legge agli sposi “Un amore felice” della poetessa Wislawa Szymborska. La Chiatti scrive: “Che bella favola che ci avete regalato". Spazio poi al divertimento fino a notte fonda in un’area del castello, con tanto di karaoke scatenato per tutti.