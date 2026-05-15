''Cool mom era'': Alessandra Amoroso lontana dai riflettori è felice con la figlia Penny, foto

La cantante 39enne condivide molti nuovi scatti: si fa vedere insieme alla piccola e il compagno Valerio

Tutti le domandano quando la si vedrà sulle scene, lei replica genericamente: “Ci si vede in giro”

Più luminosa, serena e innamorata che mai della sua nuova vita. Alessandra Amoroso si sta godendo ogni istante della maternità e sui social torna a mostrarsi ai fan con un carosello di immagini intime, spontanee e dolcissime che raccontano perfettamente questo suo nuovo capitolo. Lontana dai riflettori la 39enne è felice con la figlia penelope, detta Penny, nata il 6 settembre scorso.

''Cool mom era'': Alessandra Amoroso lontana dai riflettori è felice con la figlia Penny

Nelle foto condivise su Instagram la cantante salentina appare in splendida forma: sorridente, rilassata, naturale. In alcuni scatti è da sola, in altri tiene stretta la sua bambina, mentre in una delle immagini compare anche il compagno Valerio Pastore, 31 anni, sempre più presente e discreto al suo fianco. Il racconto visivo delicato entusiasma i fan: regala l’immagine di una donna profondamente cambiata dall’arrivo della bimba, ma ancora fedelissima a sé stessa. Ad accompagnare il post una frase semplice ma potentissima: “COOL MOM ERA. (vi leggo e vi penso spesso, sempre con amore! ci vediamo in giro)”.

La cantante 39enne condivide molti scatti: si fa vedere insieme alla piccola e il compagno Valerio

Alessandra sembra al momento non avere alcuna voglia di tornare al centro della scena. Dopo il lunghissimo tour che l’ha vista salire sul palco con il pancione, ha scelto di rallentare davvero. Una decisione quasi controcorrente nel mondo dello spettacolo di oggi, dove tutto viene condiviso in tempo reale. Ha preferito sparire un po’, vivere il suo essere madre in modo protetto, custodendo la quotidianità con la sua bambina e l’uomo che ama.

Tutti le domandano quando la si vedrà sulle scene, lei replica genericamente: “Ci si vede in giro”

Negli scatti si vede un’Alessandra diversa da quella esplosiva e travolgente che il pubblico ha imparato ad amare ad Amici e anche dopo. Più morbida, più calma, quasi sospesa in quella bolla emotiva che molte neomamme conoscono bene. Tutto ciò arriva alle persone senza filtri. E i follower lo notano subito: sotto il post piovono commenti pieni d’affetto, cuori e messaggi di chi aspetta il suo ritorno, ma rispetta questo momento così prezioso della sua vita.

La salentina sembra non avere alcuna voglia di tornare al centro della scena

Per ora Alessandra si gode la sua “cool mom era”. Niente grandi eventi, niente esposizione eccessiva. Solo giornate normali, coccole, famiglia e quella gioia che la rende raggiante, conquistata lontano dal rumore e dal clamore.