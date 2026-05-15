L’attore 53enne ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio cede inaspettatamente alla commozione

Parla dei lacci del passato, ricorda il padre e parla delle nozze con Giorgio il 2 dicembre 2024

Gabriel Garko si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo. L’attore 53enne parla dei lacci del passato, ricorda il padre e torna sulle nozze con Giorgio, avvocato palermitano e imprenditore, celebrate il 2 dicembre 2024. “Era tutto un inganno”, sottolinea, parlando della ‘gabbia’ in cui è stato costretto per anni, senza poter rivelare la sua omosessualità. Inaspettatamente in tv crolla e finisce in lacrime.

''Era tutto un inganno'': Gabriel Garko crolla in tv e finisce in lacrime, ecco perché si lascia andare all’emozione

“Era tutto un inganno. Era un laccio. Se mi muovevo troppo, lo tiravano per tenermi a bada”, svela Gabriel, parlando di chi ha gestito la sua immagine per molto tempo, con storie costruite a tavolino. “Quello era lavoro, parte della finzione”, precisa ancora Garko. Ora accanto a Giorgio è libero. I fiori d’arancio li ha tenuti nascosti ai media, svelati a verissimo solo il 25 gennaio scorso. “Le persone vicine a me sapevano tutto, ma la mia vita non è uno show. Faccio l'attore, lo spettacolo è il mio mestiere, non la mia quotidianità”, spiega motivando la scelta della segretezza.

L’attore 53enne ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio cede inaspettatamente alla commozione ricordando il padre scomparso nel 2021

Gabriel poi cede alla commozione, l’emozione lo travolge quando ricorda ricorda il papà, Claudio Oliviero, scomparso durante l’emergenza Covid, il 27 aprile del 2021, aveva 85 anni. L’addio è stato complicato proprio a causa della pandemia. “Vai in ospedale e lo rivedi da morto, ci sono cose che avrei voluto dirgli”, sottolinea con voce spezzata dalle lacrime. Con i suoi genitori ha fatto coming out a 17 anni: “Mi disse che lo avevano immaginato e che l'importante era che avessi la salute. Era una persona aperta di testa, mi rispettava perché avevo ottenuto ciò che volevo”.