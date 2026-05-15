''Il primo in Italia'': Francesco Chiofalo in tv mostra la sua operazione per il tatuaggio istantaneo e svela il disegno scelto, guarda

A Le Iene Stefano Corti lo segue prima, durante e dopo l’intervento in anestesia generale

Dopo naso, zigomi, contorno occhi, mento, liposuzione, labbra, barba, orecchie e colore degli occhi, ultima follia

Lo aveva detto e lo ha fatto, contro anche il parere della sua attuale fidanzata, Manuela Carriero. Francesco Chiofalo in tv mostra la sua operazione per il tatuaggio istantaneo e svela il disegno scelto. “Sono il primo in Italia”, dice a Stefano Corti che, con Le Iene, lo segue prima, durante e dopo l’intervento in anestesia generale.

''Il primo in Italia'': Francesco Chiofalo in tv mostra la sua operazione per il tatuaggio istantaneo e svela il disegno scelto

Dopo naso, zigomi, contorno occhi, mento, liposuzione, labbra, trapianto della barba, orecchie e cambio del colore degli occhi, arriva “l’ultima follia”, così sottolinea il programma cult di Italia 1, di Lenticchio.

A Le Iene Stefano Corti lo segue prima, durante e dopo l’intervento in anestesia generale

Il 37enne romano a poche ore dal finire sotto i ferri ha qualche tentennamento, Corti gli chiede se voglia cambiare idea, lui replica: “No, no, mi sono già proiettato in estate col tatuaggio sulla schiena”. Ha deciso per quello istantaneo per evitare una serie di sedute dolorose: così fa tutto in un unica volta e per giunta ‘addormentato’.

Dopo naso, zigomi, contorno occhi, mento, liposuzione, labbra, barba, orecchie e colore degli occhi, ultima 'follia' del 37enne

Francesco all’inviato confessa anche di non aver rinunciato ad allungare le sue gambe, anche per ‘equilibrare’ il tutto con la lunghezza del suo pene, che, parole sue, sarebbe di ben 28 centimetri. Mentre vanno verso la clinica, Chiofalo telefona alla mamma e alla fidanzata: entrambe ritengono che sia un "pazzo" ad affrontare un’operazione di 6-8 ore per un tatuaggio.

Dopo 8 ore e il tattoo finito Chiofalo si risveglia

L’ex di Temptation Island arriva in sala operatoria e si prepara. Per prima cosa il disegno scelto, geometrico, viene applicato sulla schiena e, con la pelle sgrassata, viene trasferito e ripassato con un pennarello. Francesco viene così sedato e intubato. I due tatuatori iniziano la loro opera. L’operazione costa circa 5000 euro per il tattoo a cui bisogna aggiungere 8000 euro per sala operatoria e l’anestesia generale.

Ha voluto un enorme disegno geometrico sulla schiena

Dopo circa 8 ore arriva il momento più concitato, quello del risveglio. Corti organizza uno scherzo al protagonista della storia: con l’intelligenza artificiale aggiunge, al disegno geometrico scelto, un occhio che lacrima, proprio alla fine della schiena, sul coccige. Quando Francesco si riprende e, osservando la foto ‘falsa’ della sua schiena tatuata, se ne accorge, mugugna, chiede: “Perché?”. Stefano gli svela tutto e si tranquillizza, poi conclude: “Ora quest’estate sai la mia ragazza quanto sarà gelosa che tutte mi guarderanno il tattoo?”.