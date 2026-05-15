Il 53enne e il 30enne lo confessano a Le Iene e spiegano: “Siamo una coppia onesta”

Insieme da circa 8 mesi chiariscono: “Tra i gay c’è meno gelosia rispetto alle coppie etero”

Insieme da circa 8 mesi, Rocco Casalino e il fidanzato Alejandro Martinez in tv, a Le Iene, svelano che sono una coppia aperta. Non ne fanno mistero. L’ex portavoce del governo Conte 53enne e l’imprenditore colombiano 30enne si definiscono “una coppia onesta”.

''Se sono stato con altri ragazzi nel 2026? Sì'': Rocco Casalino e Alejandro Martinez sono una coppia aperta, lo svelano in tv

“Tra i due lui forse è il più geloso, io non lo sono per nulla. La gelosia non è una cosa che vivo e che fa parte di me. Siamo una coppia aperta, ma si può dire una coppia onesta. Se sono stato con altri ragazzi nel 2026? Sì, come ho già detto, siamo una coppia onesta”, chiarisce Alejandro.

Rocco era preoccupato si stare in una coppia aperta, ma ha ceduto perché il suo partner è più giovane e non desidera precludergli altre esperienze: “Tra i gay c’è meno gelosia rispetto alle coppie etero. Se siamo una coppia aperta? Abbiamo iniziato il rapporto dicendoci, ‘io ti scelgo, tu mi scegli, ma siamo liberi di fare quello che vogliamo’. Voglio essere sincero, a me questa cosa spaventava molto. In realtà lui si comporta da coppia chiusa. Io negli ultimi sei mesi non sono stato con altri uomini. Ma cosa faccio? Devo impedire a un trentenne di fare le sue esperienze con altri? Perché io a 50 anni ho fatto tutte le esperienze possibili. Sono stato con più di 1000 uomini. Quando mi tradirà ne soffrirò, ne soffro già con il pensiero”.

Il 53enne e il 30enne lo confessano a Le Iene e spiegano: “Siamo una coppia onesta”

Casalino è geloso, ma ha provato a smussare la tossicità del sentimento che deriva dalla paura di perdere il suo uomo. Anche se in questi mesi c’è chi ha provato a conquistare Alejandro con ‘mezzucci’: “Non sono per nulla geloso delle donne. Gli uomini poi sono più invadenti, io sono lì e magari arriva un ragazzo e ci prova con il mio fidanzato, non c’è un minimo di rispetto. Però sto cercando di limitare la gelosia. La nostra prima lite c’è stata proprio per gelosia, ma da allora io non l’ho mai più offeso, mai più! Bisogna fermare subito gli elementi tossici nelle relazioni”.

L’ex gieffino pensa alle nozze: “Non escludo di sposarlo ed è la prima persona con cui mi capita di pensarlo. Vogliamo anche dei figli, lui ne vuole quattro. Io non li vorrei adottare, siccome amo lui, vorrei dei bambini con il suo codice genetico, quindi penso di usare la maternità surrogata. Mi crea problemi pensare che una donna venga pagata per portare avanti la maternità. Quindi dovrebbe essere un atto di amore di un’amica, di una persona cara, alla base deve esserci amore e non denaro". Alejandro preferirebbe altro: “Io voglio adottare, perché ci sono moltissimi bambini nel mondo che hanno bisogno di una famiglia che dia loro amore”.