Enrico Brignano festeggia 60 anni in grande stile: mega party a Roma con Flora Canto, figli, vip e fuochi d’artificio, le immagini

Il comico taglia la torta allo scoccare della mezzanotte accanto alla moglie in una villa romana

La dedica della 43enne sui social è dolcissima, lui ironico scrive: “Eccoli, sono arrivati”

Enrico Brignano celebra il compleanno a cifra tonda: festeggia 60 anni in grande stile con un mega party a Roma. Il comico romano, nato il 18 maggio 1966, spegne le candeline circondato dagli affetti più cari nella splendida cornice di una villa della capitale, location elegantissima dove tutto è curato nei minimi dettagli. Per una notte si regala un party da star insieme alla moglie Flora Canto, ai loro due figli e tanti amici.

Enrico Brignano festeggia 60 anni in grande stile: mega party a Roma con Flora Canto, figli, vip e fuochi d’artificio

Elegantissimo in completo nero con camicia in tono, l’attore è sorridente, rilassato e visibilmente emozionato mentre accoglie gli ospiti arrivati per celebrare questo traguardo importante. Al suo fianco, naturalmente, la 43enne, sposata con lui dal 2022 ma legata all’artista dal 2014. Anche Flora punta tutto sul nero, scegliendo un sofisticato tailleur total black che la rende super chic e sensuale, grazie ai pantaloni in pizzo effetto 'vedo non vedo'.

Accanto alla coppia, protagonisti tenerissimi della serata, i loro due figli: Martina, che lo scorso 11 febbraio ha compiuto 9 anni, e il piccolo Niccolò, che il prossimo 18 luglio spegnerà 5 candeline. Per loro outfit total white, perfetti per il mood raffinato della festa. Tra gli invitati presenti anche Giorgio Restelli, direttore artistico Mediaset, insieme ad amici storici, colleghi e persone molto vicine alla coppia.

Il comico taglia la torta allo scoccare della mezzanotte accanto alla moglie in una villa romana. Ci sono pure i due figli della coppia

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Musica, brindisi, abbracci, risate e tantissimo divertimento accompagnano la serata fino al momento più scenografico: l’arrivo dell’enorme torta di frutta che compone il numero 60. Una creazione imponente e coloratissima accolta dagli applausi degli ospiti mentre esplodono i fuochi d’artificio.

All'evento tanta musica, brindisi e risate

Brignano, amatissimo dal pubblico da oltre trent’anni, sembra vivere uno dei momenti più sereni della sua vita. Accanto a Flora ha costruito una famiglia solida e affiatata, lontana dagli eccessi del gossip. Flora sul social gli scrive una dolce dedica: “Oggi compi 60 anni… ma gli ultimi 15 sono certa che siano stati i più belli in assoluto.. perché li hai passati con me. Spesso le mie amiche mi dicono: guarda ancora con che occhi ti guarda….ed io spero che tu non smetta mai di farlo. Buon compleanno amore mio”.

Tra gli ospiti alla festa, anche Giorgio Restelli, dirigente Mediaset

Lui ironico commenta il compleanno: “Eccoli sono arrivati… sessanta anni chi lo avrebbe mai immaginato di avere tutto quello che ho … una bella famiglia… una moglie meravigliosa… tanti amici preziosi e l’affetto del pubblico che mi sostiene e tanta salute. Non posso fare altro che ringraziare Dio per tutto questo”.