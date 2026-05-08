Chiara Ferragni si gode già due feste per i 39 anni compiuti: ecco dove celebra il compleanno

La fashion blogger e imprenditrice spegne altre candeline, ma non è ancora finita

Da oggi, per tutti il weekend, si scatenerà con i suoi migliori amici e, forse, il nuovo fidanzato, chissà…

Chiara Ferragni si gode già due feste per i 39 anni compiuti ieri, giovedì 7 maggio. Durante la giornata, dopo la torta a mezzanotte e un minuto e il mini party a colazione coi due figlie Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, celebra il compleanno col suo intero staff in ufficio a Milano. Poi la sera arriva la cena a casa con mamma e sorelle.

Chiara Ferragni si gode già due feste per i 39 anni compiuti: a pranzo celebra il compleanno in ufficio

Gli impiegati dell’imprenditrice sono tutti riuniti in sala riunioni solo per lei. Chiara sorride raggiante, mentre le cantano in coro la classica “tanti auguri a te”. La Ferragni nelle Storie svela tutto e scrive: “Birthday lunch with my team”. Il menù prevede pizza margherita, Coca-Cola e acqua. Niente di complicato. Alla fine, immancabile, il dolce.

E' raggiante davanti alla torta

Chiara soffia forte e spegne ancora una volta le candeline. E’ contenta del calore che riceve. Ha svelato l’augurio che si fa: “Penso che l’unica cosa che vorrei tantissimo è sentirmi sempre più a casa nella mia vita. E’ veramente la sensazione più bella di tutte”.

L'influencer poi spegne le candeline pure a casa

Nel pomeriggio torna al lavoro, ma quando il sole tramonta a casa l’aspettano la madre Marina Di Guardo e le due sorelle Francesca, 36 anni, con i piccoli Edoardo, nato il 21 giugno 2022, e Lea, venuta al mondo nel luglio 2025, e Valentina, 33 anni. Si mangia intorno al tavolo tondo perfettamente apparecchiato. E’ tutto magnifico. La bufera, quella del pandoro-gate e del divorzio, per Chiara è alle spalle. L’influencer si gode il momento. E arriva l'ennesima torta con le candeline da spegnere...

Si gode la cena in famiglia con mamma Marina di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina

Da oggi, venerdì 8 maggio, per tutto il weekend festeggerà con gli amici. Tutti si domandano se il nuovo fidanzato José Hernandez, che ha presentato in famiglia, ci sarà. Lui lavora nel settore degli pneumatici industriali nella Yokohama TWS, multinazionale giapponese con una sede pure a Milano. Il suo ruolo è Global Business Manager e responsabile vendite in Europa. Pare che l’abbia totalmente conquistata.