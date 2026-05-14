Non ci sta a chi le punta il dito contro per ciò che ha detto senza peli sulla lingua a fine aprile in tv

La showgirl 44enne replica a brutto muso: “Le invidio il fatto di non aver mai visto soffrire suo figlio”

Non può lasciare che alcune parole passino inosservate, senza lasciare segno. Anche a distanza di giorni. Elena Santarelli sbotta contro chi la critica per le affermazioni contro Chiara Ferragni a Belve. Una signora le dà della "cattivella" e “invidiosa”, lei tuona sarcastica: “Sì, sono proprio invidiosa”.

''Sì, sono proprio invidiosa'': Elena Santarelli sbotta contro chi la critica per le affermazioni contro Chiara Ferragni a Belve

La showgirl 44enne, madre di Giacomo e Greta, 16 e 10 anni, avuti dal marito Bernardo Corradi, è segnata dalla storia del primogenito che ha ricevuto una diagnosi di tumore cerebrale maligno a fine novembre 2017. Il ragazzo è guarito nel maggio del 2019, dopo un lungo percorso di cure. In tv su Chiara aveva detto: “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità. Sono incaz*ata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno”.

Alla donna che l’attacca Elena replica: “Si Maria, sono proprio invidiosa della signora Ferragni. Anzi qualcosa con affetto le invidio: non aver mai lasciato suo figlio sul letto di una sala operatoria per più di 13 ore. Eh sì, le invidio anche il fatto di non aver mai visto soffrire suo figlio per la radioterapia. Ah sì, le invidio anche di non avere mai dovuto sentire le urla di suo figlio. Ah sì, le invidio il fatto che la sera va a dormire con pensieri più leggeri dei miei. Ovviamente invidia sana signora Maria, che siamo a Forum? Se vuole, la prossima volta andiamo a Porta a Porta con la Ferragni e la sua società, così facciamo un bel dibattito. Io non ho paura di nessuno, forse le è sfuggito qualche passaggio dell'intervista. Buona serata”.

Non ci sta a chi le punta il dito contro per ciò che ha detto senza peli sulla lingua a fine aprile in tv sulla 39enne

Non è tutto. La Santarelli ribatte pure a un’altra che ritiene abbia sbagliato, mettendo, con le sue parole, ulteriormente alla gogna Ferragni per lo scandalo del ‘pandoro-gate’. “Ma quale gogna! Non ho mai detto nulla fino ad ora...... e ne potevo dire di cose. Se mi invitano e mi fanno una domanda, rispondo. Quindi stia calma! Ma è una parente della signora Ferragni? La prossima volta che vado in reparto mi fa compagnia? Così le apro le porte delle camere e si rende conto della mia inca*zatura”. E’ arrabbiata perché lo scandalo in questione, come chiarito anche a Francesca Fagnani, ha danneggiato chi fa beneficenza seriamente.