''Abbiamo pagato 2000 euro!'': Veronica Peparini infuriata al telefono per lo scherzo del marito Andreas Muller che le fa una sorpresa, ecco quale

Il danzatore e coreografo svela tutto in un reel e scrive: “Mi diverto troppo, sono da risposare”

Il 29enne, nella nuova casa con le figlie gemelle di 2 anni si dà da fare per far rimanere la 55 a bocca aperta

Veronica Peparini al telefono sbraita, è infuriata: tutta colpa dello scherzo messo in atto dal marito Andreas Muller. Il ballerino e coreografo fa credere alla moglie che i mobili ordinati per il terrazzo non solo non sono stati consegnati, ma sono andati persi. La professoressa di Amici urla: “Che dici? Abbiamo pagato 2000 euro, ho la bolla qui!”. Desidera farle una sorpresa...

''Abbiamo pagato 2000 euro!'': Veronica Peparini infuriata al telefono per lo scherzo del marito Andreas Muller che le fa una sorpresa

Andreas svela tutto in un reel e lo accompagna con queste parole: “Mi diverto troppo, sono da risposare”. Gli scatoloni coi mobili in realtà sono a casa e lui, operosamente, li monta uno a uno e arreda il grande spazio all’esterno della loro nuova casa. Con lui ci sono le figlie gemelle di 2 anni, Penelope e Ginevra, che intanto giocano in salone: lo spazio living con cucina a vista è bellissimo.

Il 29enne fa credere alla 55enne che i mobili per il terrazzo sono andati persi, alcuni pacchi risultano smarriti, invece li monta uno a uno

Muller chiama Veronica e le sottolinea che, però, hanno consegnato solo il tavolino del divano senza divano. “E perché?”, domanda lei. “Che ne so io”, replica lui. La Peparini lo prega di chiamare il venditore, Andreas le confida di averci già litigato: “Ho chiamato e si sono incaz*ati anche loro - le dice - perché c’è stato un errore, forse è smarrito…”. “Ma abbiamo pagato 2000 euro, come ‘forse smarrito’, cioè è andata a finire così?”, sbotta la donna.

Il ballerino e coreografo mostra il risultato finale

“Ha detto che mi fa sapere domani”, prosegue l’ex volto di del talent show. “Ma ti fa sapere cosa? Abbiamo pagato 2000 euro. Io ho la bolla qui dove c’è anche il tavolo con le sedie”, continua Veronica. Muller conclude dicendo: "Ci faranno sapere, semplicemente non erano nello scarico di questa mattina”. “Questi sono matti!”, tuona la moglie. La telefonata si chiude così.

Veronica arriva a casa rabbuiata, poi capisce tutto ed è felicissima

Andreas mostra ai follower il terrazzo con tutti i mobili montati. La pioggia cade copiosa a Roma, lui però, pur bagnato, ha finito. Quando la Peparini torna a casa non si accorge subito della sorpresa, poi però nota i tanti scatoloni vuoti e dall’essere rabbuiata si illumina. Abbraccia il marito e lo bacia: è contentissima.