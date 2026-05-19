Benjamin Mascolo emoziona tutti: il battesimo della piccola Athena con Fede nel ruolo del padrino, foto

Il cantante 32enne sceglie l’amico di sempre suo coetaneo come ‘zio’ per la figlia nata a ottobre scorso

La piccola è il frutto dell’amore con la moglie Greta Cuoghi, sposata il 14 novembre 2023

Una cerimonia intima e piena di emozione. Benjamin Mascolo condivide sul social alcuni scatti del battesimo della figlia Athena, nata lo scorso 7 ottobre 2025 dall’amore con la moglie Greta Cuoghi. “Che Dio ti protegga figlia mia”, scrive Benji a corredo delle foto. Poche parole, intensissime, che raccontano il momento speciale vissuto dall’artista 32enne insieme alla sua famiglia.

Benjamin Mascolo emoziona tutti: il battesimo della piccola Athena con Fede nel ruolo del padrino

Accanto a lui c’è naturalmente la donna che gli ha completamente cambiato la vita. I due si sono sposati in gran segreto il 14 novembre 2023, scegliendo un matrimonio lontano dai riflettori e senza alcuna cerimonia sfarzosa. Un amore custodito con discrezione, proprio come stanno facendo oggi con la loro bambina. La vera sorpresa del battesimo? Il padrino scelto per la piccola Athena: Federico Rossi, amico fraterno e compagno di mille avventure artistiche di Benjamin nel duo Benji & Fede.

Il cantante 32enne sceglie l’amico di sempre suo coetaneo come ‘zio’ per la figlia nata a ottobre scorso

Un legame il loro che il tempo non ha mai spezzato, nonostante un litigio che li ha per un po’ allontanati. Anzi. La presenza di Federico accanto alla coppia in un giorno così importante conferma quanto il rapporto tra i due artisti sia rimasto profondo.

La piccola è il frutto dell’amore con la moglie Greta Cuoghi, sposata il 14 novembre 2023

Pproprio Fede era già stato protagonista di uno dei momenti più dolci legati alla nascita della bambina. Fu infatti lui, mesi fa, a svelare indirettamente il nome scelto da Benjamin e Greta per la figlia. Il cantante aveva mostrato sui social un ciliegio ricevuto in regalo dall’amico, accompagnato da una dedica tenerissima: “Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede”.

L cerimonia è toccante e intensa

Negli scatti del battesimo tutto appare curato, luminoso e delicato: sorrisi sinceri, abbracci e quell’atmosfera raccolta tipica delle occasioni davvero importanti. Benjamin è sereno, profondamente cambiato rispetto al ragazzo ribelle e inquieto di qualche anno fa. La paternità sembra avergli regalato un equilibrio nuovo. Negli ultimi tempi il cantante aveva spesso raccontato quanto desiderasse costruire qualcosa di autentico, lontano dal rumore e più vicino alle cose essenziali, nella sua città, Modena. E Athena, arrivata nell’autunno scorso, sembra essere diventata esattamente questo: il suo centro.