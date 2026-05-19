Laura Pausini festeggia i 52 anni a Miami: compleanno da superstar e Achille Lauro vola da lei, le immagini

La cantante si esibisce in un concerto sold out: dopo celebra la data speciale nel backstage con gli amici

Festa sul palco, standing ovation e un pubblico in delirio: non potrebbe desiderare di più

Laura Pausini festeggia i suoi 52 anni il 16 maggio nel modo che ama di più: cantando. E lo fa a Miami, davanti a un Kaseya Center completamente sold out per la prima tappa statunitense del suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027. Achille Lauro vola da lei per applaudirla e starle accanto in un giorno così speciale

Laura Pausini festeggia i 52 anni a Miami: compleanno da superstar e Achille Lauro vola da lei

E’ serata piena di emozioni che la cantante romagnola racconta sul social con un carosello di foto e video tra backstage, abbracci, brindisi e momenti live. “Grazie a tutti per i vostri auguri e il vostro affetto! E’ stato un compleanno bellissimo”, scrive.

Il momento più emozionante della serata arriva quando sul palco sale Camila Cabello. Le due artiste duettano sulle note di Viveme, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi del concerto. Laura, visibilmente emozionata, definisce la presenza della cantante cubano-americana “il regalo di compleanno più bello”. “E’ un sogno per me cantare con te, sei una regina. Questo è un vero regalo, mi sento come se fosse il mio compleanno”, sottolinea.

La cantante si esibisce in un concerto sold out: dopo celebra la data speciale nel backstage con gli amici

Tra il pubblico, ad applaudirla e festeggiare insieme a lei, anche Achille Lauro, arrivato a Miami proprio per stare accanto all’amica. Laura lo presentadal palco con affetto e ammirazione: “Un amico, una persona che stimo moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano, che mi è venuto a trovare qui proprio stanotte, per festeggiare con me”.

Non può mancare il momento dedicato alla loro collaborazione musicale. La Pausini regala al pubblico 16 de Marzo, la versione spagnola del brano realizzato insieme a Lauro, uscito il primo maggio e già amatissimo dai fan. I due lo avevano già interpretato insieme live nella tappa di Città del Messico.

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Dopo il concerto, la festa prosegue nel backstage tra brindisi, musica, candeline e risate. Camila Cabello e Achille Lauro si uniscono ai festeggiamenti insieme alla band, allo staff e agli amici più stretti della cantante.