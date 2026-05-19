Il 44enne e la 32enne, nella fiction sposati e genitori, svelano il motivo per cui non stanno nella stessa casa

Lui l’ha conosciuta sul set: “All’inizio mi stava anche un po’ antipatica, la trovavo supponente”

Si sono conosciuti sul set di una sitcom in cui lui era regista. Si sono rivisti col resto del cast una sera per caso e da lì è cominciato il loro percorso insieme. Matteo Branciamore e Marta Filippi de I Cesaroni - Il ritorno, coppia da oltre 2 anni, non convivono. “Continuiamo a fare i fidanzatini”, sottolineano a Tv Sorrisi e Canzoni e spiegano il motivo della loro scelta.

''Continuiamo a fare i fidanzatini'': Matteo Branciamore e Marta Filippi de I Cesaroni - Il ritorno, coppia da oltre 2 anni, non convivono

Il 44enne e la 32enne, nella fiction Mediaset sposati e genitori, sono molto affiatati. “Su quel set all’inizio Marta mi stava anche un po’ antipatica, la trovavo supponente. Poi ho iniziato ad apprezzare la sua intelligenza e la sua ironia. Ma non c’è stata attrazione fisica, sarà perché nella sitcom era vestita in modo inguardabile. Quando l’ho rivista fuori, tutta in tiro, beh… l’ho guardata con altri occhi”, racconta al settimanale Matteo. Si sono rivisti a casa di amici con tutto il cast, da quell'istante è cambiata ogni cosa.

Dopo quasi due anni e mezzo di relazione Branciamore e la Filippi hanno scelto di vivere un abitazioni separate. “Continuiamo a fare i fidanzatini. Quando ci siamo messi insieme io avevo appena preso casa, e ci va bene stare un po’ da uno e un po’ dall’altra”, precisa lei. “Confermo. Vero che ci vediamo spesso, ma ogni volta c’è il desiderio di incontrarsi. Mi piace tanto questa fase in cui c’è la voglia di fare i fidanzatini”, dice lui.

Il 44enne e la 32enne, nella fiction sposati e genitori, svelano il motivo per cui non stanno nella stessa casa

Quando entrambi sono stati presi per il sequel della setie tv hanno temuto. Marta svela: “Una volta superati i provini ho iniziato a farmi mille scrupoli. Temevo che lavorare insieme avrebbe potuto rovinare la nostra vita privata. Matteo però mi ha rincuorato, mi sono lasciata andare e tutto è filato liscio”. “Sì, vivere e lavorare insieme è molto rischioso. Ma ce la siamo cavata benissimo”, sottolinea Matteo.

Il primo loro litigio è arrivato per un particolare curioso. “Per l’aria condizionata: io non la sopporto e lui non ne può fare a meno”, confida la Filippi. “Ma pace fatta. Marta ha cambiato idea dopo che una notte è andata a dormire sul divano. E la mattina era squagliata!”, fa sapere Branciamore. Lei è ordinatissima, lui l’esatto contrario. Al momento non pensano a dei figli insieme: hanno Olivia, una tenera Golden Retriver. Con lei è già famiglia, dicono.