Lo scatto della Duchessa del Sussex conquista il web e cattura immediatamente un mare di ‘like’

La bimba di 4 anni è con lei poco prima della partenza per Ginevra per l'inaugurazione del Lost Screen Memorial

Un momento tenerissimo, condiviso con delicatezza, che in poche ore fa il giro del web. Meghan Markle pubblica sui social una rara foto insieme alla figlia Lilibet, 4 anni, mostrando un frammento intimo della loro quotidianità nella villa di Montecito, in California. Le due sono nella stanza guardaroba insieme.

''Piccola aiutante di mamma'': Meghan Markle pubblica una foto insieme alla figlia mentre è nella stanza guardaroba

“Piccola aiutante di mamma”, scrive Meghan nella didascalia, accompagnando la frase con un cuore viola. E tanto basta per sciogliere i follower e far piovere ‘like’. Nell’immagine postata la duchessa del Sussex appare nella sua stanza guardaroba di casa con indosso un sofisticato completo color lavanda, perfettamente in linea con il suo stile minimal chic. Ai suoi piedi c’è Lilibet, adorabile con i capelli rossi raccolti in una coda fermata da un fiocco coordinato e un outfit rosso acceso. La bimba aiuta la mamma a sistemare le scarpe prima di uscire.

Un’immagine semplice, ma potentissima. Da quando l’ex attrice 44enne e il principe Harry hanno lasciato ufficialmente la famiglia reale britannica nel 2020 trasferendosi negli Stati Uniti, la coppia ha scelto di proteggere con estrema attenzione la privacy dei figli Archie, sette anni, e della stessa Lilibet. Le apparizioni dei bambini sono rarissime. Ed è proprio questo a rendere ogni nuovo scatto un piccolo evento mediatico globale.

La foto condivisa da Meghan, che oggi festeggia gli 8 anni di nozze col marito, arriva poche ore prima della partenza per Ginevra per l’inaugurazione del Lost Screen Memorial, l’installazione dedicata ai bambini vittime di bullismo online e contenuti tossici sul web. Un tema che Meghan sente profondamente vicino e che negli ultimi anni ha spesso affrontato insieme ad Harry, impegnandosi pubblicamente sui temi della salute mentale e della protezione dei più giovani nell’era digitale.