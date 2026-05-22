La fashion blogger condivide un video in cui il colombiano spegne le candeline a mezzanotte

Lui è con lei, nel mega attico dell’imprenditrice 39enne a Milano: Paloma è ai loro piedi e dorme beata

L'amore, quello vero, spesso si racconta nei dettagli. Niente dichiarazioni plateali, nessuna posa studiata. Basta un video di pochi secondi per dire tutto. Ed è proprio quello che ha fatto Chiara Ferragni. La fashion blogger nelle sue Storie Instagram regala ai follower un piccolo scorcio della sua nuova felicità accanto al nuovo fidanzato. E’ sempre più innamorata e festeggia il compleanno José Hernandez con una torta tutta per lui a mezzanotte.

Chiara Ferragni sempre più innamorata: festeggia il compleanno di José Hernandez e condivide un dolcissimo momento social

L'imprenditrice digitale condivide un breve filmato in cui si vede José sorridente mentre soffia sulle candeline della torta preparata per lui. Lei gli fa una dedica in spagnolo e scrive: “Buon compleanno bellissimo colombiano”.

Poi l'inquadratura cambia e compare la mano di Chiara che, con un gesto spontaneo e affettuoso, ruba un pezzetto di dolce direttamente dalla torta. Sono nel mega attico dell’imprenditrice a Milano: Paloma, il Golden Retriver di Chiara, è con loro e dorme beata.

La fashion blogger condivide un video in cui il colombiano spegne le candeline a mezzanotte

Per la 39enne è un periodo di grande serenità sentimentale. Dopo mesi sotto i riflettori per la fine del matrimonio con Fedez e tutto ciò che ne è seguito e lo scandalo del 'pandoro-gate', oggi sembra aver ritrovato un equilibrio accanto al manager colombiano. E se inizialmente la loro relazione era rimasta lontana dai social, ora i due non hanno più paura di mostrarsi insieme, seppur senza eccessi.

Lui è con lei, nel mega attico dell’imprenditrice 39enne a Milano: Paloma è ai loro piedi e dorme beata

José Hernandez, riservatissimo e lontano dal mondo dello spettacolo, è ormai una presenza costante nella vita dell'influencer. Negli ultimi mesi è stato al suo fianco in numerose occasioni private e pubbliche. La Ferragni lo ha già presentato in famiglia e anche i figli, Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, avuti da Federico Lucia, lo conoscono.