“Non la sopporto. Ha giocato, fin dall’inizio, con una strategia ben chiara, del resto viene dalla politica”

Dopo l’incontro con Pietro delle Piane, durante la finalissima, la 62enne rivela se è tornata a far coppia col 52enne

Non ci sta. Antonella Elia si scaglia ancora contro Alessandra Mussolini che l’ha sconfitta nella finalissima del GF Vip, trionfando al reality show. “Lei è falsa”, sottolinea la 62enne intervista da TgCom24, riferendosi alla ex europarlamentare 63enne, che ha caldo aveva definito una “gallina”.

''Lei è falsa'': Antonella Elia si scaglia ancora contro Alessandra Mussolini che l’ha sconfitta al GF Vip

“Sono stata battuta alla fine. Come l’ho presa? Male, mi aspettavo di vincere io. E in tanti ci credevano, ricevo continuamente messaggi: ma come? E invece ha vinto quella ‘gallina’, non la sopporto. Ha giocato, fin dall’inizio, con una strategia ben chiara. Riconosco: l’ha fatto bene perché è furba. Del resto viene dalla politica", sbotta l'ex ragazza di Non è la Rai.

“Non la sopporto. Ha giocato, fin dall’inizio, con una strategia ben chiara, del resto viene dalla politica”, tuona la showgirl

La showgirl aggiunge: “La Mussolini è falsa, ma come Francesca Manzini, che alla proclamazione della vittoria se l’è abbracciata avvinghiandosi perché pensava che le convenisse”. Il gionalista le domanda se per caso Alessandra abbia attinto il suo repertorio dalla carriera passata da attrice. La Elia è spietata: “Attrice? Non esageriamo, ce prova. Mussolini sparava a turno per fare spettacolo. Ha fatto una trentina di lavori nella vita. Non è una grande attrice, cantante zero. Ora fa televisione, vediamo cosa farà per il resto della sua vita. Ma l’apprezzo zero. Io nella Casa ho fatto il mio meglio e il mio peggio, ho combattuto e sono stata sconfitta, ma con grandissimo onore. Almeno spero. La mia vittoria è l’amore del pubblico: che figata essere amati per quello che si è nel bene e nel male. Non che sia orgogliosa di me, ma felice di essere stata vista per quello che sono, quello sì, e molto”.

Dopo l’incontro con Pietro delle Piane, durante la finalissima, la 62enne rivela se è tornata a far coppia col 52enne

Antonella parla poi di Pietro Delle Piane, con cui era finita a ottobre scorso e che durante la finale ha incontrato nuovamente nella Casa. Si sono salutati dandosi appuntamento fuori. Svela se è tornata a far coppia col 52enne o no. “Ho parlato con lui appena uscita dalla Casa. Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l’ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico. Inoltre, ieri a mezzanotte e 6 minuti gli ho fatto gli auguri di compleanno. Ma non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo”, sottolinea.