Il 42enne si è esibito con la danzatrice e ha infiammato la coreografia di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci

Subito si è parlato di intesa perfetta tra l’ex di Giulia Puselli e la sensualissima 36enne

Marcello Sacchetta lo ammette: “Eravamo presi”. Lo dice facendo riferimento alla coreografia di “Per sempre sì”, la canzone di Sal Da Vinci. In tv, a La Volta Buona, commenta il bacio con Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro, all’Eurovision Song Contest 2026. Subito dopo averli visti insieme i social si erano infiammati e c’è stato anche chi ha parlato di flirt.

''Eravamo presi'': Marcello Sacchetta in tv commenta il bacio con Francesca Tocca, ex di Raimondo Todaro, all’Eurovision Song Contest 2026

Il ballerino e coreografo 42enne, ex di Amici, smentisce le voci che lo vorrebbero segretamente ‘in feeling’ con la sensualissima 36enne. Prima è il fratello Mommo a parlare. A Caterina Balivo spiega: "L'abbiamo provato in sala prove. E’ un bacio scenico. Il primo bacio non era uguale al secondo? Ma era la finale".

Marcello interviene e chiarisce: "Il progetto di 'Per sempre sì' nasce dal videoclip. Anche nel video noi ci sposiamo e ci baciamo. Non così, come l'ultimo bacio (quello della finale, ndr). Su quell'ultimo bacio, torno a ribadire, eravamo molto presi dalla finale. Tutti volevamo vincere". Chi è in studio prova a domandare se quello sia un ultimo bacio o il primo di una lunga serie con la Tocca, lui taglia corto e commenta: “E’ un bacio che è rimasto lì sul palco a Vienna e che è rimasto nella storia".

Il 42enne si è esibito con la danzatrice e ha infiammato la coreografia di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Subito si è parlato di intesa perfetta tra l’ex di Giulia Puselli e la sensualissima 36enne

Sulla scelta della Tocca per la coreografia, Sacchetta, ex di Giulia Pauselli, da cui il 30 agosto 2022 ha avuto Romeo Maria, rivela: “Ho scelto lei anche per una questione di immagine. Francesca è una donna adulta, una professionista e con tanta esperienza alle spalle: secondo me l’immagine di noi due insieme andava benissimo. Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico e la sceglierei altre mille volte".