La 50enne è tornata a Cannes da protagonista col film “Death has no master” di Jorge Thielen Armand

Sul famoso padre Dario Argento: “Non abbiamo un rapporto idilliaco” e spiega perché

Asia Argento è tornata a Cannes dopo anni di silenzio, protagonista con il film Death has no master, La muerte no tiene dueno, di Jorge Thielen Armand, nella sezione 'Quinzaine des cinéastes’. A La Repubblica, in una lunga intervista, l’attrice racconta la sua felicità. La 50enne svela anche che la tv l’ha mantenuta quando non aveva lavoro nel cinema. “La mia fortuna economica sono stati gli scandali”, ammette.

''La mia fortuna economica sono stati gli scandali'': Asia Argento svela che la tv l’ha mantenuta quando non aveva lavoro nel cinema

Era dal 2018 che non sfilata sulla Croisette. "Pensavo che non sarei più venuta a Cannes dopo il discorso del 2018, quando denunciai la violenza da parte di Harvey Weinstein...", sottolinea Asia. E confida: “Dopo gli applausi, non sono andata alla festa. Tornata in camera, mi sono fatta un piantarello e poi a letto”. Sulla sua clamorosa denuncia spiega: “Da kamikaze: mi sono fatta esplodere nella Mecca del cinema. Ai tempi mi sembrava giusto, stavo male da mesi. Ne ho pagato le conseguenze. L’unico che mi strinse la mano fu Spike Lee, attraversò la sala per venirmi incontro. Per gli altri ero un’appestata”.

Alla Argento quelle parole costarono tanto: “Mi sono sentita un fallimento. Dopo il discorso a Cannes non mi chiamava più nessuno. Questo film mi ha dimostrato che ho ancora delle cartucce. Ho imparato a volare basso, mi sento una lavoratrice che ha ancora qualcosa da raccontare”.

Sul famoso padre Dario Argento la 50enne rivela: “Non abbiamo un rapporto idilliaco”

E' rimasta senza soldi. Asia confessa: “E’ brutto dirlo, ma la mia fortuna economica sono stati gli scandali. Parlare in tv mi ha mantenuto negli anni in cui non c’era lavoro”. Ora sembra rinata. Quando le si domanda del famoso padre, Dario Argento, rivela: “Con papà non abbiamo un rapporto idilliaco. Ci vogliamo bene, ma non siamo la famiglia del Mulino Bianco. Abbiamo mischiato troppo lavoro e vita”.