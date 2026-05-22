“Dobbiamo soddisfare degli sconosciuti? Detesto tutto questo”, dice la figlia di Heather Parisi

La 26enne, madre di Enea, nato il 30 novembre 2024, fa una profonda riflessione sul mondo dei social

Jacqueline Luna di Giacomo, compagna di Ultimo, da cui il 30 novembre 2024 ha avuto Enea, si sfoga. Nelle sue Storie la figlia di Heather Parisi fa una profonda riflessione sul mondo dei social, di cui anche lei, nel bene e nel male, fa parte. “A volte mi sento una bona anche io, però…”, sottolinea, facendo riferimento a tutte le immagini su Instagram che impongono le persone a essere perfette e impeccabili.

''A volte mi sento una bona anche io però…'': Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, si sfoga

“Detesto Instagram perché è pieno di bone e sento che dovrei pubblicare anche io foto più ‘aesthetic’ il che a volte mi piace pure fare, però la maggior parte delle volte sono una normalissima persona che non ha tempo né voglia di scattare la foto perfetta”, spiega la ragazza.

“Dobbiamo soddisfare degli sconosciuti? Detesto tutto questo”, dice la figlia di Heather Parisi

La giovane stilista 26enne aggiunge: “Mi sento anche stupida a pensarla questa cosa. Poi penso agli adolescenti che crescono qui sopra. Che paura e che pericolo”. E chiarisce: “A volte mi sento una bona anche io e ok è bello condividerlo, ma quasi sempre sono un pasticcio che cerca di vivere e far sorridere, soprattutto se stessa. So quante ragazze più giovani mi seguono e voglio arrivi l'autenticità e la normalità. Siate semplicemente voi stesse. Basta così”.

“Detesto l'idea di dover abbellire tutto per soddisfare chi poi? Degli sconosciuti? No grazie. I'm here to stay, but here to stay real (io sono qui per rimanere, ma per rimanere reale, ndr)”, prosegue Jacqueline.

La 26enne, madre di Enea, nato il 30 novembre 2024, fa una profonda riflessione sul mondo dei social

Nella storia successiva precisa ancora: “Che bella frase che ho scritto se ci penso. Voglio far sorridere soprattutto me stessa. E’ così: mi piace l'idea che le persone intorno a me siano felici, ma ancor di più (sto imparando) essere felice io. I sorrisi sono contagiosi poi si sa! Smile to a stranger today e pensami, sentirai una sensazione piacevole”.

Ad aprile scorso in un altro post la Di Giacomo aveva svelato: “Ho tante cose per la testa in queste settimane, sto facendo la mamma il più possibile, cerco sempre di mettere il massimo nel mio lavoro da creativa, sto creando un mio nuovo progetto. Nonostante tutto questo ho dentro di me una sensazione di incompletezza, mi sento al rallentatore come se stessi dando l'1% di quello che potrei. Mi sento come se non riuscissi mai a darmi una pacca sulla spalla”.