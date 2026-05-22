L’ex Miss Italia è madre di Rania, 10 anni, ed Esmeralda, avuta da Eugenio Grimaldi a dicembre scorso

“Questa seconda gravidanza è stata un po’ complicata per cui ho ripreso da poco ad allenarmi”

E’ stata nominata testimonal social di una linea dedicata alla longevità di un brand beauty importantissimo. Francesca Chillemi, volto di tante fiction tv, si prende la cover di Grazia e al settimanale svela come si prende cura del suo corpo, ora, a 40 anni. “Ho fatto scelte stupide”, confessa guardando al passato, adesso è cambiato tutto.

''Ho fatto scelte stupide'': Francesca Chillemi svela come si prende cura del suo corpo ora, a 40 anni

L’ex Miss Italia, madre di Rania, 10 anni, avuta dall’ex Stefano Rosso, ed Esmeralda, avuta da Eugenio Grimaldi a dicembre scorso, quando le si domanda quali siano per lei i pilastri della longevità, tra alimentazione, movimento e relazioni sociali, dice: “Li considero tutti importanti, ma amicizie e relazioni sono una forma di cura spesso sottovalutata. Più passa il tempo, più mi accorgo di quanto facciano bene. Io ho fame di presenze, di contatto umano. Per esempio, non sono il tipo capace di stare ore al telefono con le amiche. Preferisco incontrarle. E poi mi piace essere coccolata dai miei genitori. E coccolare le mie bambine. Sarà che sono uscita di casa molto giovane. Adesso, quando torno in Sicilia, mi godo i momenti in cui mia madre cucina per me. E i miei genitori si godono le nipoti”.

Poi, focalizzandosi su alimentazione e movimento, Francesca confida: “In passato ho fatto molte scelte stupide per raggiungere in fretta il mio peso forma. Ma con le rinunce drastiche, i risultati sono solo temporanei. Funzionano molto di più le buone abitudini, saper mangiare bene. Ora, che ho avuto una bambina da pochi mesi, mi sono rivolta a un nutrizionista: niente diete folli per smaltire i chili presi in gravidanza, anche se in febbraio sono tornata sul set. Il corpo ha bisogno del suo tempo e va ascoltato e rispettato”.

L’ex Miss Italia è madre di Rania, 10 anni, ed Esmeralda, avuta da Eugenio Grimaldi a dicembre scorso

“Lo stesso vale per l’attività fisica, che vivo come una necessità perché mi fa star bene anche mentalmente - aggiunge Chillemi - Questa seconda gravidanza è stata un po’ complicata, per cui ho ripreso da poco ad allenarmi regolarmente. Non è facile conciliare il lavoro e la famiglia con il tempo per sé. Cerco di ottimizzare con allenamenti mirati di 20 minuti e, quando riesco, faccio yoga, esercizi di respirazione e meditazione compresi. Il che succede più spesso quando sono via per lavoro. Per fortuna, memorizzo i copioni velocemente e un’ora di studio al giorno mi basta”.