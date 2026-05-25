Natalia Estrada torna a mostrarsi in tv dopo moltissimi anni: la sorpresa a Leonardo Pieraccioni da Fabio Fazio, guarda

Il suo ultimo show nel 2004: l’ex showgirl 53enne rompe la reticenza mostrata finora per il comico toscano

Insegna equitazione e alleva bestiame nel suo ranch a Cortazzone, Asti, col compagno Andrea ‘Drew’ Michianti

I riflettori non le interessano più. Lo ha detto ripetute volte nelle poche interviste concesse negli anni. Ora insegna equitazione e alleva bestiame nel suo ranch a Cortazzone, in provincia di Asti, col compagno Andrea ‘Drew’ Michianti. Eppure per un amico rompe la sua reticenza. Natalia Estrada torna a mostrarsi in tv dopo moltissimi anni: il suo ultimo show è datato 2004. L’ex showgirl 53enne, ex moglie di Giorgio Mastrota, con cui è stata sposata dal 1992 al 1998 e da cui ha avuto Natalia Junior nel 1995, nonna di Sasha e Marlo, 5 e 7 anni, fa una sorpresa a Leonardo Pieraccioni, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove.

Natalia Estrada torna a mostrarsi in tv dopo moltissimi anni: la sorpresa a Leonardo Pieraccioni da Fabio Fazio

Il comico toscano si racconta. Parla della lunga carriera in televisione e al cinema, con film di successo in cui, oltre a recitare da attore, ha curato la regia. Si parla immancabilmente de Il Ciclone, pellicola del 1996 che fece ‘boom’ al botteghino e che vedeva nel cast Natalia. Lei, del tutto inaspettatamente, compare nel grande schermo in studio. Il 61enne rimane a bocca aperta.

Cappello a falde, foulard al collo e ventaglio tra le mani, la Estrada regala parole importanti a Pieraccioni. "Io lo dico sempre che il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti, un tornado che ci ha preso in pieno a tutti e che incredibilmente continua a girare nonostante siano passati trent’anni”, dice la spagnola.

Il comico toscano, regista e attore, a Che Tempo Che Fa racconta la sua carriera e parla de Il Ciclone, la 53enne era nel cast

Natalia aggiunge: “Ed è davvero buffo, perché nel frattempo ho cambiato vita, ho cambiato ritmo e il film mi ha quasi cambiato nome. Infatti proprio lì vicino ho due puledri che ho allevato, che portano il nome di Penelope e Selvaggia. Chissà come mai. Ho fatto tante cose in tv, ma essere stata attrice che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco. Gracias por toto Leo, un beso a Fabio”.

L'ex showgirl gli manda un videomessaggio e lo fa rimanere a bocca aperta: il suo ultimo show nel 2004

Il popolo del web si accende. In molti commentano la sua apparizione a distanza di così tanto tempo: sono tantissimi quelli che la rimpiangono. Lei a Chi a gennaio 2025 sulla tv e la scelta ndi non farne più parte, rifiutando anche Sanremo, aveva spiegato: “Ho detto basta perché credevo fosse il momento giusto e non mi ero sbagliata. Per come era cambiata la tv, il modo in cui venivano trattati i personaggi nelle varie trasmissioni, non mi vedevo, non volevo essere presa in giro. C'è stata una tv crudele che ridicolizzava, che cercava gli altarini, che non cercava più il bello, ma il brutto. Ed è un gioco facile. Subentra l'invidia, ‘quello ha tutto, ma sta male perché si è lasciato’. Appena ho visto che stava arrivando lo tsunami mi sono tolta”.