“Se voglio un uomo più giovane non è certo per pettinare le bambole”, sottolinea la 59enne

“Gli uomini della mia età hanno più acciacchi e fanno storie anche se hanno 37 di febbre”

Paola Barale è single. Intervistata da Vanity Fair la 59enne, tornata in tv accanto a Paola Perego in Citofonare Rai2, parla del desiderio di avere un uomo più giovane accanto, rivelato in molte interviste e ribadito. “La sessualità non mi è mai mancata”, confessa. Entrata in menopausa, confessa di aver iniziato la terapia degli ormoni sostitutiva.

''La sessualità non mi è mai mancata'': Paola Barale in menopausa confessa di aver iniziato la terapia degli ormoni sostitutiva

Sul non avere un amore accanto, Paola spiega: “Oggi provo un grande amore per me stessa. Credo che l'amore esiste, e mi auguro sempre di chiudere questa intervista, di scendere sotto casa e di sbattere contro qualcuno di cui mi innamorerò, ma è molto difficile. Senza contare che sono diventata anche molto esigente: per quale motivo un uomo piacente dovrebbe innamorarsi di una che spacca le palle come me? Quindi sono da sola. Non è una priorità avere per forza qualcuno vicino, e questa è una grandissima conquista per me”.

La showgirl aggiunge: “Quando ho perso mia mamma l'anno scorso, che era malata di Alzheimer, non ho potuto che pensare al fatto che mio padre, che ancora soffre per la sua scomparsa, le sia stato vicino fino all'ultimo istante. Avere qualcuno vicino quando non stai bene in un'età matura è qualcosa di importante, e probabilmente io non ce l'avrò. Mi organizzerò in un altro modo”.

La showgirl è tornata in tv accanto a Paola Perego in Citofonare Rai2

La Barale spiega come ha pensavo di ovviare: “Ho un sacco di amici che sono nella mia stessa identica situazione: abbiamo deciso che saremo noi la nostra grande famiglia, di vivere tutti insieme da qualche parte. Una volta era impensabile trovare alla nostra età delle persone senza figli, ma adesso è il contrario. Grazie a loro non mi sento sola, da quel punto di vista”.

Immancabile arriva la domanda sull’uomo più giovane, che preferirebbe rispetto a un coetaneo, lei replica: “Il giovane ti darebbe qualcosa di più: l'energia giovane ti aiuta ed è trainante. Gli uomini della mia età hanno più acciacchi e fanno storie anche se hanno 37 di febbre. Ma, siccome non sto cercando in questo momento una relazione, sono aperta a tutto. Se devo pensare di farmi una vacanza, preferisco farla con uno più giovane”.

“Se voglio un uomo più giovane non è certo per pettinare le bambole”, sottolinea la 59enne

Paola è entrata in menopausa a 42 anni, ma non ha mai perso la libido sessuale e c’è un motivo: “Da quando sono entrata in menopausa e ho iniziato la terapia degli ormoni sostitutiva a me la sessualità non è mai mancata. Se voglio un uomo più giovane non è certo per pettinare le bambole. Mi spiace solo che, ancora oggi, una donna che va in menopausa è come se uscisse dal club: non è più desiderabile. Per gli uomini diventi quasi da scartare”. La Barale sottolinea l’importanza delle donne in menopausa di essere ‘aiutate’. E denuncia il costo elevato degli ormoni: “Sarebbe giusto che ci fosse un sostegno pubblico perché ogni uomo ha a che fare con donne in menopausa, che possono essere le mamme, le zie, le nonne, o le le amiche”.