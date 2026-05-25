Francesca Pascale non replica all’ex Paola Turci: svela come ha investito il patrimonio che le ha donato Silvio Berlusconi

Carla Giuni
25 Maggio 2026
0
0
Condivisioni
  • La cantautrice 61enne dura sulla 40enne ma lei imperturbabile dice: “Capitolo chiuso”
  • La grande villa in Toscana è il suo rifugio con i cani, ma ci sono tante proprietà tra Roma, Fregene e Fiesole

Desidera fare politica, ma dovrà attendere... Francesca Pascale lo dice intervistata, Non replica, invece, all’ex moglie Paola Turci. La cantautrice 61enne nei giorni scorsi è stata dura sulla 40enne sulle pagine di Sette, ma lei imperturbabile commenta: “Non ho nulla da replicare o da aggiungere. Per me è un capitolo chiuso. Preferisce invece svelare al Corriere della Sera come ha investito il patrimonio che le ha donato Silvio Berlusconi.

Francesca Pascale non replica all’ex Paola Turci: svela come ha investito il patrimonio che le ha donato Silvio Berlusconi

Francesca si è buttata sul classico “mattone”. “Sono presa da mille cose, ho tanti progetti”, sottolinea. La sua attività immobiliare si svolge tra Roma, Fregene e Fiesole. Non c’è solo la grande villa in Toscana dove vive con i cani. Ha una proprietà in centro storico nella Capitale, si era vociferato volesse farci un b&b di lusso, Francesca smentisce: “Io non lo sto affittando. E’ fermo. L’ho ristrutturato e l’impegno economico è stato notevole. Ma non intendo farci un b&b, lo affitterò per lunghi periodi, a uomini e donne d’affari, a politici. E’ piccolo, ma a Fontanella Borghese”.

La 40enne ha investito nel 'mattone' tra Roma, Fiesole e Fregene

Tutto questo piace alla Pascale: Cinque anni fa ho cominciato a investire in immobili il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi. Affitti di lusso e turismo di lusso. Ne parlavamo con Silvio e io cercavo di assorbire come una spugna tutti i suggerimenti che mi dava”. Ha altre due proprietà a Fiesole: Sì e ne ho uno anche a Fregene. Sempre a Fiesole sto lavorando a qualcosa di ancora più impegnativo. Sta nascendo un resort di lusso abbastanza grande. Aspettando la politica, ma la Pascale, precisa, non pensa di candidarsi alle prossime elezioni, così dice almeno.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.