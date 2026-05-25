Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni hanno battezzato la figlia Beatrice: festa romantica tra rose, dolci e palloncini, foto

La cantante 39enne e il compagno 31enne hanno celebrato con i famigliari stretti la loro piccola nata il 3 gennaio

Presenti la sorella della cantante, classe 1980, Silvia, e i due fratelli, il 48enne Maurizio e Giuseppe, 41 anni

Una giornata piena d'amore, emozioni e dettagli da favola. Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni hanno battezzato la figlia Beatrice, nata lo scorso 3 gennaio, con una festa elegante e curata in ogni particolare. A raccontare il giorno speciale è stata la stessa cantante, che sul suo profilo Instagram, seguito da quasi due milioni di follower, ha condiviso le foto del ricevimento.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni hanno battezzato la figlia Beatrice: festa romantica tra rose, dolci e palloncini

Per Anna, 39 anni, e Giacomo, 31, ex calciatore e oggi allenatore, si tratta di un momento importante in una storia d'amore che procede a gonfie vele. I due fanno coppia dall'autunno del 2024 e l'arrivo della loro bambina ha consolidato ulteriormente un legame vissuto con discrezione, lontano dai gossip, ma grande intensità.

Per il battesimo di Beatrice, celebrato sabato 23 maggio, la coppia ha scelto di affidarsi a professionisti del settore eventi. A curare l'organizzazione è stata infatti la società SR Eventi, che Anna ha voluto ringraziare pubblicamente nelle sue storie social. Il fil rouge dell'evento è stato un raffinato mix di bianco e rosa, colori simbolo di purezza, dolcezza e femminilità. Ovunque rose fresche, decorazioni delicate e dettagli studiati con attenzione.

La cantante 39enne e il compagno 31enne hanno celebrato con i famigliari stretti la loro piccola nata il 3 gennaio

A conquistare gli ospiti è stato soprattutto il magnifico tavolo dei dolci. Biscotti decorati con piccoli orsetti e fiocchi, dolcetti personalizzati con il nome di Beatrice, una scenografica piramide di meringhe e una splendida torta a due piani in pasta di zucchero hanno trasformato la festa in un vero sogno romantico. Sullo sfondo una cascata di palloncini nelle stesse tonalità pastello ha completato l'allestimento, creando una cornice perfetta per immortalare il giorno speciale.

Tra gli invitati c'erano naturalmente le persone più care alla cantante di Sora. Anna ha condiviso uno scatto insieme alla sorella Silvia Tatangelo, classe 1980, e ad altri familiari, tra cui i fratelli Giuseppe e Maurizio, 41 e 48 anni, a conferma di quanto la famiglia resti il centro della sua vita. "Grazie a te e alla tua professionalità per aver reso questo giorno ancora più speciale", ha scritto la Tatangelo rivolgendosi all'event planner che ha curato ogni dettaglio della giornata.

Presenti la sorella della cantante, classe 1980, Silvia, e i due fratelli, il 48enne Maurizio e Giuseppe, 41 anni

Tra le immagini pubblicate non compare Andrea, il figlio 16enne che Anna ha avuto dalla lunga relazione con Gigi D'Alessio. E' probabile che fosse presente ai festeggiamenti, anche se la cantante ha preferito non condividere immagini che lo ritraggono.

Dopo anni vissuti sotto i riflettori tra successi professionali e vicende sentimentali spesso finite sulle copertine, Anna sembra aver trovato una nuova serenità accanto a Giacomo Buttaroni. Il battesimo della piccola Beatrice, celebrato circondata dall'affetto della famiglia e degli amici più stretti, racconta proprio una felicità semplice e autentica.