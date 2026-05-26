Emma Marrone festeggia il compleanno con vista mozzafiato a Milano: amici e torta ironica, foto

L’amica e manager Francesca Savini svela tutto e fa gli auguri alla cantante salentina

Sul dolce, rettangolare, la scritta “tanto non li dimostro”, riferita alla sua età…

Compleanno con vista mozzafiato per Emma Marrone. La cantante salentina il 25 maggio ha celebrato il suo giorno speciale in una delle location più glamour del momento, il rooftop dell’Hotel Calimala, nel cuore di Porta Venezia, a Milano, circondata dagli amici più stretti e dalle persone che fanno parte della sua vita da sempre. A raccontare la serata sui social è stata la sua inseparabile amica e manager Francesca Savini, che ha condiviso immagini e momenti della festa, regalando ai follower uno sguardo privilegiato di momenti preziosi.

Emma Marrone festeggia il compleanno con vista mozzafiato a Milano: amici e torta ironica

Tra luci soffuse, atmosfera esclusiva e il suggestivo Pool Bar sospeso sopra la città, Emma ha spento le candeline circondata dall’affetto delle persone a cui è più legata. Un compleanno lontano dai riflettori più invadenti, vissuto con la leggerezza e l’energia che da sempre la contraddistinguono.

L’amica e manager Francesca Savini svela tutto e fa gli auguri alla cantante salentina

In splendida forma, la cantante ha scelto un look casual e disinvolto, perfettamente in linea con il suo stile rock: canottiera scura, jeans chiari a vita alta e cintura nera con maxi fibbia argentata.

Per il party sceglie il rooftop dell’Hotel Calimala, nel cuore di Porta Venezia, a Milano

A rubare la scena, però, è stata la torta simpatica, irriverente e assolutamente in perfetto stile Emma. Al centro del dolce campeggiava infatti una scritta in stampatello maiuscolo realizzata con una crema rosso: “Tanto non li dimostro”. Una battuta autoironica, una frecciatina diretta alla carta d’identità. Racconta alla perfezione il carattere della cantante, da sempre allergica alle convenzioni e capace di affrontare il tempo che passa con il sorriso e una buona dose di sarcasmo.

Sul dolce, rettangolare, la scritta “tanto non li dimostro”, riferita alla sua età…

“Il tuo grande Cuore non smetterà mai di bruciare per te stessa, per la tua musica e per tutte le persone che ti sei scelta e che rispetti ogni santo giorno. HB brontolona del nostro cuore, non smettere mai perché sei linfa vitale e mi spingi a dare sempre il meglio di me (e a volte con te anche il peggio). Ti voglio un bene immenso”, scrive la Savini alla salentina. Parole che raccontano un legame autentico, costruito negli anni tra successi, sfide professionali e momenti condivisi lontano dai riflettori. Un rapporto speciale che va ben oltre quello lavorativo e che emerge chiaramente dalle immagini della serata.