Micaela Ramazzotti celebra il compleanno del marito Claudio Pallitto: festa in famiglia e dedica, guarda

L'attrice 47enne accanto al personal trainer che spegne 41 candeline in un ristorante a Roma

Con la coppia, che si è sposata il 12 maggio scorso, la figlia di lei e le due figlie di lui

Luna di miele emotiva infinita per Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. A poche settimane dal loro romantico sì, l’attrice celebra il compleanno del marito con una dedica che racconta meglio di qualsiasi altra cosa la felicità che sta vivendo in questo momento. Claudio, personal trainer romano e proprietario di una palestra nella Capitale, spegne 41 candeline circondato dagli affetti più cari. A documentare la festa in famiglia è lui stesso attraverso alcune Storie Instagram che mostrano una serata semplice, ma ricca di calore in un ristorante di Roma.

Micaela Ramazzotti celebra il compleanno del marito Claudio Pallitto: festa in famiglia e dedica

Accanto a lui ovviamente c’è Micaela, 47 anni, raggiante e innamoratissima. Con la coppia ci sono anche le due figlie avute da Claudio da una precedente relazione e Anna, la secondogenita 13enne dell’attrice, nata dal matrimonio con il regista Paolo Virzì. Assente dagli scatti condivisi il primogenito Jacopo, oggi sedicenne.

Se Claudio decide di pubblicare alcuni momenti intimi della cena, è però Micaela a conquistare i follower con una dichiarazione d’amore pubblica che non lascia spazio a dubbi sul momento magico che la coppia vive. Lei posta una foto insieme al neo sposo accompagnandola con parole semplici piene di sentimento: “Già fatto”, scrive ironicamente, riferendosi al matrimonio celebrato pochi giorni fa. Poi aggiunge: “Buon Compleanno marito mio. La tua sposa. Ti amo”.

L'attrice 47enne accanto al personal trainer che spegne 41 candeline in un ristorante a Roma

Pure Claudio condivide la sua felicità nel giorno speciale, scrivendo: “Auguri a me. Grazie a chi mi sta vicino sempre”. I due si sono sposati martedì 12 maggio 2026 con una cerimonia civile dal sapore elegante e intimo. Le nozze sono state celebrate dalla giornalista Francesca Fagnani nella splendida cornice del Castello di Rosciano, in provincia di Perugia.

Con la coppia, che si è sposata il 12 maggio scorso, la figlia di lei e le due figlie di lui

La loro storia d’amore è iniziata nella seconda metà del 2023 e, passo dopo passo, si è consolidata fino alla decisione di pronunciare il fatidico sì. Per Micaela si tratta di un nuovo capitolo dopo il turbolento addio col regista toscano padre dei suoi figli. Il compleanno di Claudio, il primo da marito, si è trasforma nell’ennesima occasione per celebrare un amore che corre veloce.