La 20enne, che la 63enne ha avuto dall’ex marito Alessandro Antonino, lavora in tv e sta scrivendo un libro

“Fare la modella mi andava stretto”, svela la studentessa di Scienze della comunicazione a Tor Vergata a Roma

Liala Antonino si racconta per la prima volta sulle pagine del Corriere della Sera. La figlia di Licia Colò, avuta dal suo ex marito Alessandro Antonino, nella lunga intervista parla anche dell’ex della madre e svela: “Pietrangeli mi ha rovinato la vita”. La relazione tra la conduttrice tv e Nicola è durata 7 anni, dal 1987 al 1994.

''Pietrangeli mi ha rovinato la vita'': Liala Antonino, figlia di Licia Colò, parla dell’ex della madre

La 20enne studia Scienze della comunicazione a Tor Vergata, a Roma, e lavora. E’ stata concorrente di Bella Ma’ su Rai2, ora conduce il format Vite che ispirano altre vite, nel podcast Pianeta B12. Sta anche scrivendo il suo primo libro sulle esperienze fatte nei viaggi tutta sola. “Lavoro nella società di produzione di famiglia, Grey Out: dove serve, do una mano. E poi amo scrivere”, chiarisce.

Quando le si domanda se abbia conosciuto il grande Nicola Peitrangeli, Liala replica: “Nicola per me è un idolo. E dico sempre che mi ha rovinato la vita. Perché conoscere un uomo così charmant, gentlemen, dalla battuta pronta, elegantissimo, insomma una persona completa, mi ha rovinato: quando mi guardo intorno mi sento male…”.

Da ragazza si è sentita esclusa. La Antonino confida: “Anche nel bullismo ci sono diverse gradazioni, non c’è solo chi tormenta o picchia un compagno. Nei miei confronti c’era l’esclusione perché ero la figlia di un personaggio, dicevano che avevamo gli schiavi in casa, neanche fossimo all’epoca di Bridgerton, che in quel caso, sì, forse avrei avuto la servitù. Crescendo ci si sono messi pure certi insegnanti: dicevano che non avevo mai preso una metro in vita mia”.

La 20enne, che la 63enne ha avuto dall’ex marito Alessandro Antonino, lavora in tv e sta scrivendo un libro

Liala svela il suo sogno per il futuro: “I miei totem esistenziali sono Licia Colò e Oriana Fallaci. Io amo mettere in gioco la mia creatività. Ho lavorato anche come modella, ma ho capito che non stavo esprimendo il mio potenziale: la mia parte interiore non emergeva. Amo l’intrattenimento, mi piace intervistare le persone, raccontare i luoghi, presentare eventi. E amo scrivere. Voglio un lavoro creativo che coinvolga la mia testa e che sia utile al mondo, nel campo dell’informazione”.

Grazie ai viaggi ha imparato l’inglese, lo spagnolo e il portoghese, meno bene il cinese. E’ molto orgogliosa della mamma, la rende orgogliosa “il non essersi mai venduta e l’aver mantenuto i suoi ideali al fianco dell’ambiente e degli animali, con una carriera che le ha permesso di stare sulla cresta dell’onda per tanti anni nonostante avrebbe potuto scegliere strade più semplici”. Liala farebbe un programma con lei, Pechino Express glielo hanno proposto, ma Licia desidera che vada con un altro accompagnatore. Lei è pronta e aspetta candidati.