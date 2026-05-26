''Stato di alterazione psicofisica'': Belen Rodriguez sarebbe stata ricoverata in ospedale, ecco cosa sarebbe successo

I vicini avrebbero sentito le sue grida di aiuto e avrebbero chiesto l’intervento di forze dell’ordine e ambulanza

La showgirl 41enne si sarebbe barricata in casa e avrebbe aperto solo dopo una mediazione durata alcune ore

Momenti di forte apprensione ruoterebbero attorno a Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato da alcuni autorevoli quotidiani nazionali, la showgirl e conduttrice argentina sarebbe stata soccorsa nella mattinata di lunedì 25 maggio all'interno della sua abitazione a Milano, al termine di una situazione che avrebbe richiesto l'intervento dei sanitari, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Ora sarebbe ricoverata in ospedale, si parlerebbe di “stato di alterazione psicofisica”.

''Stato di alterazione psicofisica'': Belen Rodriguez sarebbe stata ricoverata in ospedale

Al momento non vi sarebbero conferme ufficiali da parte della diretta interessata, ma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore avrebbero rapidamente acceso l'attenzione dei media e dei fan della 41enne. Stando alle ricostruzioni pubblicate da alcune testate, l'allarme sarebbe scattato nelle prime ore del mattino. Alcuni residenti del quartiere Brera, a Milano, avrebbero udito richieste di aiuto provenire dall'appartamento della showgirl e avrebbero quindi deciso di contattare i soccorsi.

Una volta giunti sul posto, gli agenti avrebbero trovato Belen da sola in casa. Secondo le stesse fonti, l'argentina si sarebbe inizialmente rifiutata di aprire la porta. Sarebbe così iniziata una lunga opera di mediazione che si sarebbe protratta per diverse ore.

Solo quando i vigili del fuoco sarebbero stati pronti a intervenire per forzare l'ingresso, la Rodriguez avrebbe infine consentito l'accesso all'abitazione. I presenti avrebbero descritto la conduttrice in uno “stato di alterazione psicofisica”. Successivamente, il personale del 118 l'avrebbe accompagnata al Policlinico di Milano in codice giallo per accertamenti e ulteriori valutazioni mediche.

L'intervento avrebbe attirato l'attenzione di residenti e passanti, anche a causa del temporaneo blocco della circolazione nella zona per consentire ai mezzi di emergenza di operare in sicurezza. Se confermato, l'episodio riporterebbe inevitabilmente l'attenzione su un tema che la stessa Rodriguez aveva affrontato pubblicamente negli ultimi mesi. La showgirl, infatti, non avrebbe mai nascosto di aver attraversato periodi particolarmente complessi dal punto di vista emotivo.

In più occasioni avrebbe raccontato di aver convissuto con attacchi di panico e momenti di depressione, scegliendo di condividere la propria esperienza per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della salute mentale. Un argomento che le starebbe particolarmente a cuore e che avrebbe affrontato con grande sincerità anche in recenti apparizioni televisive. Nessuno dimentica la sua intervista sul palco per Vanity Fair a novembre scorso e, dopo il clamore sui social, le sue parole in cui ammetteva di essere “fragile” e in quell’occasione vittima di psicofarmaci presi per calmare l’ansia. Per ora, tuttavia, il massimo riserbo continuerebbe a circondare la vicenda. Non sarebbero stati diffusi bollettini medici né comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Belen.