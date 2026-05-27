L’ex velina 36enne, imprenditrice di successo col brand beauty Sobea, confida pure come ‘stacca la spina’

Legata ad Alessandro Matri dal 2008, è madre di due bambine: Sofia, 9 anni, e Beatrice, 7

Federica Nargi si racconta. In una lunga intervista a The Italian Reve parla del suo brand beauty di successo, Sobea, ma si apre pure sul privato e svela qual è la sua paura più grande: perdere l’entusiasmo per quel che fa.

''Ribelle per natura'': Federica Nargi si racconta e svela qual è la sua più grande paura

L’ex velina 36enne, showgirl e modella, ha fortemente desiderato un marchio che aiutasse ad esaltare la bellezza. “E’ stata una consapevolezza che è arrivata nel tempo. Per anni ho lavorato con la mia immagine e con il mondo del beauty. A un certo punto ho sentito il bisogno di andare oltre, di creare qualcosa di mio, che rappresentasse davvero il mio modo di vedere e di vivere il make-up”, spiega. Il nome è stato ispirato dalle due figlie, Sofia e Beatrice, 9 e 7 anni, avute dal compagno Alessandro Matri, a cui è legata dal 2008: “E’ stato qualcosa di molto naturale ma anche di molto profondo. Le mie figlie sono la mia energia quotidiana, la mia ricarica nei momenti più difficili. Dare il loro nome al brand è stato spontaneo, rappresenta anche quello che loro mi trasmettono: autenticità, dolcezza, forza”.

La Nargi si occupa personalmente dei prodotti che vengono immessi sul mercato. Quando le si domanda quale sia stata finora la decisione più coraggiosa della sua vita, non ha dubbi: “Mettermi completamente in gioco con un progetto mio, assumendomi tantissime responsabilità”.

L’ex velina 36enne, imprenditrice di successo col brand beauty Sobea, confida pure come ‘stacca la spina’

Diventare imprenditrice ha fatto scoprire a Federica qualcosa di nuovo: “Ho scoperto di essere molto più determinata di quanto pensassi. Quando credi davvero in qualcosa emerge una forza che non pensavi di avere, e ti guida anche nei momenti più complessi”.

La romana ha un segreto per ricaricarsi e ‘staccare la spina’: “Stare con la mia famiglia e con le mie amiche è sicuramente il modo più immediato per staccare. Sono momenti semplici, ma fondamentali per ricaricarmi. E poi c’è il ballo, che per me è sempre stato una valvola di sfogo incredibile. Mi aiuta a liberare la mente, a ritrovare energia e a riconnettermi con me stessa”.

Legata ad Alessandro Matri dal 2008, è madre di due bambine: Sofia, 9 anni, e Beatrice, 7

“Sono una persona abbastanza ribelle per natura, ho sempre avuto la tendenza ad andare controcorrente”, rivela Federica. E sulla sua paura più grande confessa: “La mia paura più grande è perdere l’entusiasmo per quello che faccio. Per me è fondamentale continuare a sentire quella passione che mi ha spinto ad iniziare”.

“Mi fa sentire al sicuro avere accanto le persone giuste, quelle che mi conoscono davvero e mi supportano sempre. Mi fa sentire sicura di me vedere che quello che costruisco giorno dopo giorno prende forma e viene riconosciuto per il suo valore”, sottolinea ancora la Nargi. Il suo ‘per sempre’ è la serenità, nella vita e nel lavoro. La sua ‘isola felice’? “La mia famiglia e le mie amiche. Sono il mio rifugio, il posto dove posso essere completamente me stessa e ritrovare energia”.