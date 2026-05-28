''Non c'è nessun ritorno di fiamma e non accadrà perchè...'': Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani spiegano la loro situazione

I due si sono separati tempo fa, pur rimanendo in buoni rapporti

La Radchenko si è trasferita a Dubai da quasi un anno

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani non sono tornati insieme. A chiarirlo è la 47enne sui social postando uno scatto di coppia con l'ex marito. L'artista si è trasferita a Dubai, ma in questi giorni è tornata a Milano dove vivono i figli Eva e Nikita. Una full immersion in famiglia con tante foto e attività in coppia: i followers hanno immaginato un lieto fine, ma non è così.

La coppia si è separata un anno fa

''No, no, non c’è nessun “ritorno di fiamma”, e smettetela di mandarci messaggi in cui ci chiedete di tornare insieme🙄🙄🙄 (😂). Non accadrà perché ora stiamo BENE. Esattamente un anno fa, quando ci siamo separati tanti non hanno creduto che riusciremo a mantenere il nostro equilibrio, ed eccoci qui in pace, che ed ora ognuno di noi sta costruendo la propria vita.. conservando però confidenza e trasparenza reciproca'' ha scritto Ludmilla.

La coppia ha avuto due figli

''Continuiamo ad esserci l’uno per l’altra (ogni tanto ci mandiamo a quel paese ma è normale…) è più si concretizza la nostra separazione più ci rendiamo conto che saremo sempre legati da un filo invisibile che prescinderà da chi si innamorerà di chi o chi passerà il resto della vita con chi. E su quel filo cammineranno in equilibrio quelle due meravigliose opere d’arte Eva e Nikita che abbiamo creato insieme, frutto di noi- genitori per sempre..E che ora sono serene più che mai. A volte separarsi è l’unico modo per non perdersi'' ha concluso.