Jennifer Lopez sceglie la famiglia: le rare foto con i figli gemelli Max ed Emme per il Memorial Day, guarda

La popstar 56enne condivide alcuni scatti con i suoi ragazzi 18enni nella villa a Bel Air

“Sto trascorrendo la giornata con le persone che amo di più”, scrive

Jennifer Lopez sceglie ancora una volta la famiglia. La popstar americana, 56 anni, trascorre il Memorial Day circondata dagli affetti più importanti della sua vita e decide di condividere alcuni momenti della giornata con i milioni di follower su Instagram. Pubblica un carosello di immagini intime in cui racconta una J.Lo lontana dai riflettori dei red carpet, perfettamente a suo agio nella sua dimensione più privata. E’ con i figli gemelli Max ed Emme che adora.

Jennifer Lopez sceglie la famiglia: le rare foto con i figli gemelli Max ed Emme per il Memorial Day

“Sto trascorrendo la giornata con le persone che amo di più. Buon Memorial Day a tutti”, scrive la cantante e attrice a corredo degli scatti. Tra sole, risate, piscina e tavolate infinite, Jennifer appare serena e rilassata nella sua splendida villa di Bel Air, la stessa dimora californiana condivisa in passato con l’ex marito Ben Affleck.

I veri protagonisti del post sono i suoi amatissimi figli, i gemelli nati il 22 febbraio 2008 dalla relazione con Marc Anthony, che oggi hanno 18 anni. In una foto Jennifer abbraccia forte Max. Il loro scatto sembra un omaggio simbolico al Memorial Day, la festività dedicata ai militari statunitensi caduti in guerra. In un’altra stringe Emme accanto a una lunga tavola rustica elegantemente apparecchiata.

La popstar 56enne condivide alcuni scatti con i suoi ragazzi 18enni nella villa a Bel Air

Per il pranzo in famiglia J.Lo sceglie un sofisticato abito bianco ricamato, romantico e luminoso. Immancabile anche la musica. Tra una portata e l’altra, la superstar si lascia andare a un momento karaoke improvvisato, coinvolgendo amici e familiari in un clima di festa travolgente.

Ogni apparizione pubblica con Max ed Emme diventa un piccolo evento mediatico. Jennifer ha sempre protetto moltissimo i suoi figli, mantenendoli lontani dall’eccessiva esposizione. Solo pochi mesi fa, per il loro diciottesimo compleanno, la cantante aveva condiviso un video emozionante accompagnato da una frase che aveva commosso i fan: “Siamo sempre stati noi tre”.

Emme sembra aver ereditato il talento artistico della mamma. Già nel 2020 aveva stupito tutti esibendosi accanto a Jennifer durante il celebre halftime show del Super Bowl sulle note di Let’s Get Loud. Da allora i fan della Lopez seguono con grande curiosità la sua crescita artistica.