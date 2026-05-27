L’ex europarlamentare 63enne grazie al GF Vip, dove l’altra era opinionista, stravolge il suo pensiero

“Si deve cambiare idea nella vita: ma che è questa rigidità?”, sottolinea

Da ‘nemica’ ad ‘amica’. Alessandra Mussolini cambia idea su Selvaggia Lucarelli, con cui non si era mai amata in passato e aveva avuto accesi diverbi durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, dove l’altra era chiamata a giudicarla sul ballo. “Una persona straordinaria”, sottolinea la 63enne a Chi. Tutto merito del GF Vip.

''Una persona straordinaria'': Alessandra Mussolini cambia idea su Selvaggia Lucarelli, da ‘nemica’ ad ‘amica’

La vincitrice del reality show 63enne ha fortemente apprezzato la 51enne nel ruolo dell’opinionista. E pure Selvaggia, alla fine, ha dovuto riconoscere i meriti di Alessandra. Quando le si fa notare come lei, con il suo percorso nella Casa, abbia mutato il giudizio della Lucarelli, dice: “Selvaggia è stata una persona straordinaria, profondamente intelligente, sensibile. Quando sono entrata in studio, prima della proclamazione del vincitore, e ho visto che indossava le piume in mio onore, è stata una cosa bellissima”.

L’ex europarlamentare 63enne grazie al GF Vip, dove l’altra era opinionista, stravolge il suo pensiero

La Mussolini ammette di aver cambiato idea sulla scrittrice, blogger e volto tv con candore e aggiunge: “Si deve cambiare idea nella vita, ma che è questa rigidità? Io contestavo Raimondo Todaro che non cambiava idea, salvo poi perdonare Francesca Manzini. Ma se uno è rigido, se non è generoso, non vuole arrivare a capire l'altro, si perde qualcosa. Io litigavo, poi il giorno dopo mi dimenticavo, non mi ricordavo più niente. Capito? Ci facevo pace”.