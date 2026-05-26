''Ci siamo ritrovati'': Elodie e Marracash dopo la rottura non si sono parlati per 4 anni, il motivo

La cantante romana e il rapper svelano tutto nel docufilm King Marracash diretto da Pippo Mezzapesa

Tra la 36enne e il 47enne il colpo di fulmine nel 2019, poi l’addio arrivato nel 2021

Elodie e Marracash dopo la loro clamorosa rottura non si sono parlati per ben 4 anni. I due svelano il motivo nel docufilm King Marracash, diretto da Pippo Mezzapesa. Ora confessano: “Ci siamo ritrovati”. Sono riusciti a mettere da parte le vecchie ruggini e a essere amici.

''Ci siamo ritrovati'': Elodie e Marracash dopo la rottura non si sono parlati per 4 anni

Il 47enne ricorda l’inizio della storia d’amore, nel 2019, sul set del videoclip Margarita: “E’ stata una bella storia la nostra. Per me è stato un momento molto rilassato e felice. Era nata sul set di Margarita. Io ho cominciato a fare l’idiota con lei e lì è nato tutto. Quello in cui ci siamo conosciuti è stato un momento di cambiamento per entrambi, la mia carriera sbocciava e la sua nasceva“.

“Era un momento in cui lui era molto a fuoco dal punto di vista artistico e io mi sentivo molto fortunata di essere al suo fianco. Durante la scrittura eravamo quasi sempre io e Max, il suo produttore. E questa cosa mi metteva un po’ di ansia da prestazione, perché io facendo pop, essendo un interprete, speravo sempre che non pensasse che non fossi all’altezza del suo percorso. Dal punto di vista della relazione questa è una cosa che sicuramente incide”, svela la 36enne romana.

La 36enne e il 47enne sono tornati amici

La coppia è andata in crisi durante la lavorazione del settimo album del rapper. Lui racconta: “Quando ho scritto ‘Noi, Loro e Gli Altri’, lì è esploso il dramma, perché io ho cominciato a mettere in dubbio la nostra storia. E quindi affrontiamo questo dramma, cominciamo a parlare della possibilità di lasciarci. Ci stavamo provando, in realtà, non eravamo decisi a chiudere, stavamo provando a cercare di salvare qualcosa. Poi abbiamo scattato questa copertina, tra l’altro eravamo a casa del compagno di sua mamma, che ci aveva messo a disposizione questa villa dove abbiamo fatto la copertina e poi la storia è finita, la copertina ormai c’era e io mi sono detto che era importante che lei ci fosse comunque, perché aveva fatto parte di quella cosa. Non credo nel cancellare il passato, cioè il passato non si cancella, bisogna farci conti”.

“In quel periodo ascoltavamo spesso ‘La Canzone dei Vecchi Amanti’, quindi ‘Crazy Love’ è nata anche un po’ da varie discussioni, probabilmente voleva dimostrarmi qualcosa e ci sta e mi ha fatto anche molto piacere. Io sono molto cresciuta grazie anche a questa relazione. Mi fa molto bene esserci in questi dischi, sento le nostre discussioni, sento il nostro rapporto, sento che c’è stato amore”, fa sapere lei.

La cantante romana e il rapper svelano tutto nel docufilm King Marracash diretto da Pippo Mezzapesa. Tra la 36enne e il 47enne il colpo di fulmine nel 2019, poi l’addio arrivato nel 2021

“Lo script era un po’ diverso perché esisteva già prima che decidessimo di lasciarci. Poi ci siamo mollati, era finita e dovevamo comunque girare questo videoclip assieme e io all’ultimo momento ho cambiato l’idea principale. In origine lo script finiva con noi che ci uccidevamo a vicenda, che era un po’ metafora della fine della relazione, che tra l’altro era nata su un videoclip e quindi in qualche modo finiva con un altro videoclip”, sottolinea Marracash.

“Non ci siamo parlati per tanto tempo, o meglio, lei non mi ha rivolto parola per quattro anni. All’inizio dicevo, ‘ma che cavolo?’. E pensavo, ‘vedi, alla fine ti ami, ti ami tanto, vivi questa cosa qua e poi cosa cavolo resta? Non mi rivolge neanche più la parola, quindi che cos’è? Cos’è l’amore? Quella cosa lì?’. Però vedi, il fatto che poi dopo tanti anni ci siamo riuniti vuol dire che era una cosa vera, un amore vero”, confessa l’artista.

La pace è stata suggellata il mese scorso, sul palco dell’evento organizzato dal suo ex, il Marra Block Party: hanno duettato insieme. “Io credo che sia importante volersi bene, amarsi e penso che l’amore possa durare anche per sempre. Ho meno fiducia della coppia però, nelle dinamiche di coppia, nel possesso soprattutto, che poi distrugge l’amore. Le canzoni d’amore che ho fatto si contano sulle dita di una mano. Avrò fatto veramente cinque canzoni d’amore in tutti i miei vent’anni di carriera eppure sono tra le più rilevanti del mio repertorio. Non ho mai scritto una canzone d’amore tanto per scrivere, ma perché le sentivo”, dice il rapper.