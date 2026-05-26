Il danzatore sarebbe legato a Giorgia Gagliano, 30enne originaria di Messina che ora vive a Catania

Il 39enne da Francesca Tocca, 36 anni, ha avuto la figlia Jasmine, che ora ha 12 anni

Raimondo Todaro ha vissuto 63 giorni nella Casa è ha conquistato il terzo posto in finale. Dopo il GF Vip, il 39enne a Il Messaggero commenta il percorso nel reality e parla della fidanzata, mai vista finora al suo fianco. Non ha ricevuto alcuna sorpresa dalla donna a cui sarebbe legato, Giorgia Gagliano, 30enne originaria di Messina che ora vive a Catania, dove lui è nato e ha la sua scuola di ballo. “Preferivo tenerla fuori”, svela.

''Preferivo tenerla fuori'': Raimondo Todaro parla della fidanzata dopo il GF Vip e commenta il bacio dell’ex con Sacchetta

In merito alla donna che ora al suo fianco, dopo l’addio con Francesca Tocca, 36 anni, da cui ha avuto la figlia Jasmine, 12 anni, il ballerino spiega l’assenza al GF Vip: “Lo avevamo già concordato prima. Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo. Sono contento di essermi comportato così”.

Tornato libero ha riabbracciato la piccola e parlato con l’ex moglie. Sul bacio tra lei e Marcello Sacchetta all’Eurovision 2026, durante la coreografia per l’esibizione di Sal Da Vinci ammette: “Non ho visto niente”.

Il 39enne tornerebbe ad Amici, ma a una condizione...

Todaro non sa ancora cosa farà ora. Non reality, di questo è certo: “Non me lo sono ancora chiesto davvero. Mi sono preso qualche giorno per riconnettermi con il mondo. Sicuramente riprenderò il teatro in autunno, dato che hanno rimandato lo spettacolo per il prolungamento del reality. Quello lo adoro. Se arriveranno altre cose che mi stuzzicano, le valuterò. Questa esperienza non era messa in conto, ma ho realizzato che i reality non fanno molto al mio caso: non credo di esserne portato, anche se avrò questa esperienza nel cuore. Credo di essere portato per altro”. Accetterebbe invece di tornare a Ballando con le Stelle e anche Amici, nel talent di Maria De Filippi a una condizione: la possibilità di poter seguire i suoi allievi anche fuori.