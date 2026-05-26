Botta e risposta piuttosto acceso tra la conduttrice 46enne de La Volta Buona e la 26enne sua ospite

Prova a stemperare la durezza delle affermazioni della ragazza che ha chiesto un amministratore di sostegno

Caterina Balivo proprio non se la sente di rimanere in silenzio. “E’ ingeneroso!”, sottolinea perentoria. La conduttrice sbotta contro Evelina Sgarbi che in tv, ospite de La Volta Buona, parla della attuali condizioni di salute del padre Vittorio e spiega perché ha chiesto per il 74enne un amministratore di sostegno. La 26enne lo definisce “un involucro vuoto” e la 46enne non ci sta.

''E’ ingeneroso'': in tv Caterina Balivo sbotta contro Evelina Sgarbi che parla delle condizioni del padre Vittorio

"Non c’è mai stato un allontanamento tra di noi, non abbiamo litigato. Lui ha avuto questo problema di salute e io semplicemente sono convinta di quello che ho fatto, io ho voluto agire per il suo bene", chiarisce Evelina. "Basta avere gli occhi per vedere le ultime uscite, lo portano un giro come fosse un brand, come un cognome che funziona e che continua a funzionare”, aggiunge.

Botta e risposta piuttosto acceso tra la conduttrice 46enne de La Volta Buona e la 26enne sua ospite

Caterina le fa notare che c’è chi l’abbia definita "aggressiva" e di non aver fatto tutto il possibile per riavvicinarsi a lui. "Non è così semplice come sembra - precisa Evelina - Lui non ragiona più con la sua testa. Noi non abbiamo mai avuto un rapporto come quello che ho con mia madre”. Chiarisce di aver presentato un'istanza solo per il bene del papà.

Prova a stemperare la durezza delle affermazioni della ragazza che ha chiesto un amministratore di sostegno per il 74enne

"Non ha telefono, agenda. Viene portato in giro come un involucro vuoto. E se volesse sentirmi lo farebbe”, svela ancora Evelina. Secondo lei Vittorio sarebbe stato “plagiato”. In questo momento sarebbe "facilmente manipolabile". La Balivo non è contenta di quel che sente e interviene a gamba tesa provando a stemperare la durezza delle parole dedll'ospite: "Io penso che sia ingeneroso nei confronti di un uomo che sta adottando comportamenti per tornare ad essere come prima, perché le malattie mentali sono terribili".