Flora Canto ospite di Giulia Salemi: ''Non sono raccomandata altrimenti sarei sempre in video''

- La 43enne si confessa nel podcast dell'ex gieffina e parla del marito
- Dalla carriera come comica alla vita privata con i due figli
Flora Canto è stata ospite del podcast 'Non lo faccio per moda' di Giulia Salemi. La 43enne ha parlato della sua carriera e della vita con Enrico Brignano e i due figli Martina e Niccolò. Dalla carriera di comica, la tv, gli spettacoli in teatro e l'accusa di essere 'raccomandata'.
Ecco come ha risposto la Canto: ''Non basta essere la moglie di Enrico Brignano. Si vede che non sono raccomandata altrimenti sarei tutti i giorni in video, le raccomandate sono altre. Mio marito non ha il potere di raccomandarmi, altrimenti glielo avrei chiesto!''.
Legata al comico 60enne da 15 anni, Flora ha raccontato come è cresciuto il rapporto professionale e quello personale: ''Essere la moglie di Enrico mi ha dato grande visibilità, ma ovviamente mi ha penalizzato nella comicità perché il paragone con lui non posso reggerlo. La bellezza aiuta in tutti i settori, nella comicità forse un pò meno. Quando sei una bella donna gli autori fanno fatica a credere in te e quindi mi sono scritta lo spettacolo da sola''.