Flora Canto ospite di Giulia Salemi: ''Non sono raccomandata altrimenti sarei sempre in video''

La 43enne si confessa nel podcast dell'ex gieffina e parla del marito

Dalla carriera come comica alla vita privata con i due figli

Flora Canto è stata ospite del podcast 'Non lo faccio per moda' di Giulia Salemi. La 43enne ha parlato della sua carriera e della vita con Enrico Brignano e i due figli Martina e Niccolò. Dalla carriera di comica, la tv, gli spettacoli in teatro e l'accusa di essere 'raccomandata'.

Flora Canto ospite di Giulia Salemi

Ecco come ha risposto la Canto: ''Non basta essere la moglie di Enrico Brignano. Si vede che non sono raccomandata altrimenti sarei tutti i giorni in video, le raccomandate sono altre. Mio marito non ha il potere di raccomandarmi, altrimenti glielo avrei chiesto!''.

La 43enne ha risposto alle critiche

Legata al comico 60enne da 15 anni, Flora ha raccontato come è cresciuto il rapporto professionale e quello personale: ''Essere la moglie di Enrico mi ha dato grande visibilità, ma ovviamente mi ha penalizzato nella comicità perché il paragone con lui non posso reggerlo. La bellezza aiuta in tutti i settori, nella comicità forse un pò meno. Quando sei una bella donna gli autori fanno fatica a credere in te e quindi mi sono scritta lo spettacolo da sola''.