Nessuna tregua tra Ilary Blasi e Francesco Totti: per la comunione di Isabel i due organizzano feste separate

L'ex Capitano della Roma è rientrato dalle Maldive per la comunione della terzogenita

Dopo la funzione religiosa la bambina ha festeggiato con la mamma, la sera con il papà

Ancora tensioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti che hanno festeggiato la prima comunione della figlia Isabel rigorosamente da separati. A pubblicare le foto della bimba con il saio è stata la Blasi che ha postato gli scatti dalla chiesa insieme agli altri due figli Chanel e Cristian.

La prima comunione di Isabel Totti

Nessuna traccia di Totti che fino al giorno prima era alle Maldive con la compagna Noemi Bocchi. In realtà l'ex Capitano della Roma è rientrato nella Capitale per l'occasione, ma non c'è stato nessun festeggiamento allargato, come era accaduto per i 18 anni di Chanel. Dopo la cerimonia in chiesa, Isabel ha festeggiato con Ilary, il compagno Bastian Muller, i fratelli e la famiglia materna all’agriturismo Poggio dei Cavalieri, appena fuori dalla Capitale.

Isabel con la sorella Chanel e il fratello Cristian

Il look di Ilary per la comunione di Isabel

La festa con papà Francesco

Per l'occasione Ilary Blasi ha indossato un abito a pois nero di Mar de Margaritas, il brand di abbigliamento di Belen Rodriguez da 275 euro. Ai piedi ballerine traforate. Chanel Totti, invece, ha optato per un completo blazer e pantalone blu notte. Per la piccola Isabel due look: il primo quello da cerimonia più classico e poi, per la festa, un abitino bianco in pizzo San Gallo e delle ballerine bianche traforate, proprio come quelle di mamma Ilary. La sera, invece, la festa si è spostata alla Casina Valadier, nel cuore di Roma, alla presenza di Totti, della Noemi Bocchi e dei figli di lei, e dei fratelli per un party decisamente mondano.