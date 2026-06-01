Belen Rodriguez torna sui social dopo il ricovero: ecco cosa ha postato

La showgirl 41enne si è mostrata tranquilla a riposo a casa

Dopo il ricovero al Policlinico si sta prendendo cura di sè

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo il ricovero al Policlinico di Milano. La showgirl 41enne ha postato la prima stories dopo una settimana difficile. Eccola a riposo, tranquilla che manda un saluto a tutti i suoi sostenitori.

La prima stories di Belen dopo il ricovero

Una settimana movimentata per la showgirl argentina durante la quale è stata anche in ospedale: dai soccorsi in casa lunedì fino alle indagini su due presunti incidenti provocati nella serata di sabato a Milano. La 41enne argentina non aveva più postato nulla, mentre accanto a lei si stringevano amici e familiari dopo le dimissioni dall'ospedale dopo che era stata soccorsa nel suo appartamento da polizia e vigili del fuoco, all'alba di lunedì.

La showgirl ha ringraziato tutti i suoi followers

Dopo due giorni di articoli e sostegno da parte di amici e colleghi Belen ha condiviso con i suoi oltre 10 milioni di follower un breve video in cui si mostra a letto, con le lenzuola rimboccate. Nessuna parola, solo un occhiolino e un piccolo cuoricino bianco.