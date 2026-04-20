“Il caso non sussiste perché non mi ha menato? Mi ha minacciata. Lo deciderà un giudice”

Scontro feroce tra le due: la 41enne minaccia anche di abbandonare il reality per ‘il premio’ dato alla 62enne

Non ci crede. Paola Caruso si scaglia contro Antonella Elia, prima finalista del GF Vip, eletta dal pubblico. Minaccia di querelarla. “La porto in tribunale”, rivela la 41enne calabrese. Mentre gli altri brindano con la 42enne, la Bonas di Avanti un altro venerdì notte sbotta: “No, io non brindo per nessuno. E' uno schifo quello che è successo stasera".

''La porto in tribunale'': Paola Caruso contro Antonella Elia, prima finalista del GF Vip eletta dal pubblico

Antonella due settimane fa ha minacciato di darle uno schiaffo. Paola non ha superato la cosa: “Vince lei, grande esempio di educazione, umanità, intelligenza, comunità, grande cuore ed equilibrio psicofisico. Vinci, così poi me li dai in avvocati i soldi che vinci. Ti auguro di vincere, così poi pagherai il mio avvocato. Brindate alla sua vittoria, così mi dai i soldi. Il caso non sussiste perché non mi ha menato? Mi ha minacciata. Lo deciderà un giudice, la porto in tribunale. C’è un giudice preposto che decide queste cose. Tanto vincerà e avrà i soldi. Vincerà 100.000 euro, 50.000 li darà in beneficenza”.

La Elia sarcastica replica: “Ma sta male questa. La cosa degli avvocati fa troppo ridere". La Caruso impazzisce di rabbia: “Ride bene chi ride ultimo, te la vedrai con i miei avvocati! Ma non ti vergogni? Ma tu non ti fai schifo per quanto sei viscida? Sono disgustata. Tu sei una poveretta. Il problema è chi ti ha votato, quelli che ci sono fuori, quello è orribile. Tu sei sola, triste, sei catatonica e quindi il pubblico ti sostiene per quello. Inutile tentare di togliere dal fango un maiale, perché tanto torna sempre lì". “Mi ha dato del maiale. Quindi un maiale ha vinto come primo finalista, bene”, conclude l’ex di Non è la Rai.

Scontro feroce tra le due: la 41enne minaccia anche di abbandonare il reality per ‘il premio’ dato alla 62enne

Non finisce qui. Paola in giardino si sfoga con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi. “Mi fa schifo, mi fa vomitare”, urla. “Tutte le mie cellule stanno impazzendo. Una donna violenta che usa le mani va in finale? Ma il pubblico come ha potuto votare per quella?! Se continua, io spacco tutta la casa. Sono avvelenata! Non va bene che questa è in finale, è schifoso, è vergognoso. Lei deve andare a casa e invece è diventata finalista. Hanno premiato una psicopatica. Stanno premiando una persona che in una società normale verrebbe emarginata. Ma stiamo impazzendo? Quella è psicopatica totale. Hanno mandato in finale una donna che una società normale verrebbe messa in un angolo e a cui viene detto ‘tu stai ferma lì’. Tu ai vostri figli fareste frequentare una donna così? Io a mio figlio mai”, sottolinea.

“Qui finisce male. Lei può spaccare i cocchi, ma poi inizio io - continua la Caruso - Da che sto sul piedistallo, poi scendo e faccio una strage. Io speravo di mandarla a casa quest’animale! Sono avvelenata. Il mio cane si comporta meglio di lei. Questa doveva essere cacciata. Dopo il lancio dei cocchi dovevano prenderla e portarla via. Il regolamento è chiaro e dice che se un concorrente ha un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti degli altri, è squalificato. Ci minaccia, fa minacce continue. Tutto quello che fa è diseducativo. Che bel messaggio, che le persone violente vanno avanti”.

Paola è una furia, definisce l'altra "pazza psicopatica"

Paola a Marco Berry poi confida: “Avevano ragione i miei fan, che mi dicevano che lei avrebbe fatto la guerra contro di me. Me l’avevano scritto un mese prima. Io agli autori ho detto, ‘se queste sono le intenzioni, io non vengo, perché io non mi abbasso a certi livelli’. E purtroppo è successo. Una persona è anche andata dal mio agente a dirgli che dovevo stare attenta a lei, perché lei mi avrebbe preso di mira per rovinarmi. Antonella è sempre stata così”.

In piena notte poi Paola perde ancora le staffe: “Me ne voglio andare, voglio uscire. Sono schifata. Non voglio stare qui con quest’animale, quella violenta, psicopatica. Non voglio percepire la sua negatività, la sua psicopatia. Io me ne vado a casa da mio figlio, ma cosa sto a fare qui?! Non esiste al mondo, io esco. Quella è una pazza vera, io sono sconvolta, voglio andarmene davvero”. Durante la puntata in diretta tv ora cosa accadrà?