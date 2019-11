Claudia Galanti fa già l’albero di Natale a Parigi. La showgirl 38enne addobba il suo bellissimo abete insieme ai due figli, Liam, 8 anni, e Tal 7. Con loro si lascia inebriare in anticipo dalla dolce atmosfera delle festività.

Segue il trend che ormai pare aver contagiato famosi e non: a Parigi Claudia Galanti non aspetta l’8 dicembre, come vorrebbe la tradizione, per fare l’albero di Natale. Mette le palline, le lucine e i fili colorati già a novembre.

VIDEO

I suoi due bambini sono impazienti: non vedono l’ora di vedere il loro bell’appartamento abbellito dalle decorazioni che rimandano a Santa Claus e al bambinello Gesù e lei li accontenta. Claudia Galanti insieme a loro si diverte un mondo. Posta il video racconto della giornata dedicata all’albero di Natale nelle sue IG Stories. Vuole condividere i momenti di serenità con i follower sul social.

Pochi giorni fa a “Seconda Vita” Claudia Galanti ha raccontato tutto il suo dolore per la perdita di Indila Carolina Sky, scomparsa a soli 9 mesi nel dicembre 2014. L’anniversario della morte della bambina si avvicina, il suo cuore è distrutto. Ma Claudia vuole andare avanti per Liam e Tal.

“Dopo tutto questo oggi sono una persona che sta cercando di costruire, sulla base di quello che mi piace, un futuro un pò più completo, maturo, un po' più reale”, ha sottolineato in tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/11/2019.