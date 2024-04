''Mi sono ritrovata senza naso e sto diventando sorda da un orecchio'': l’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta racconta del suo terribile incidente

La 40enne stava attraversando sulle strisce pedonali a Torino, è stata investita

Ha subito già cinque interventi chirurgici, ma sta diventando sorda da un orecchio

Ha cicatrici importanti su tutto il viso, anche se i medici hanno migliorato molto la situazione

Edelfa Chiara Masciotta ha raccontato del suo terribile incidente avvenuto quattro anni e mezzo fa.

L’ex Miss Italia - fu eletta reginetta di bellezza nel 2005 - è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali (gli automobilisti italiani sono purtroppo i più spericolati di tutto il mondo occidentale) nella sua Torino.

Da lì è iniziato una specie di calvario che l’ha portata ad affrontare cinque operazioni. Oggi sta diventando sorda sempre a causa di quanto successo quella maledetta sera di novembre.

Edelfa Chiara Masciotta, 40 anni, è stata investita sulle strisce pedonali a Torino nel 2019

La 40enne ha ripercorso quanto accaduto con ‘Il Corriere della Sera’: “Era novembre, una serata piovosa. Ero uscita da poco dallo Ied (dove si era iscritta, ndr) e stavo attraversando sulle strisce pedonali in corso Matteotti. Una macchina mi ha presa in pieno. È stato molto traumatico e ne porto i segni ancora oggi”.

Il percorso medico è stato lungo e non è ancora concluso: “Devo tanto a due medici, li definisco i miei angeli custodi, l’otorinolaringoiatra Libero Tubino e il chirurgo plastico Andrea Margara. Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Piena di cicatrici in faccia che continuavano a produrre delle cisti”.

L'ex Miss Italia si è ritrovata con molte cicatrici, stava perdendo il naso e ora sta diventando sorda da un orecchio

“Ma non voglio lamentarmi, sono qui e ne sto parlando. Sto anche diventando sorda da un orecchio, come conseguenza sempre dell’impatto. Ma non me la sento al momento di fare un’altra operazione”, ha continuato.

Le è stato chiesto come abbia vissuto, lei, bellissima, l’idea di perdere la sua bellezza.

Ha risposto: “La bellezza non può essere solo il corpo. Bellezza è incontrare persone belle, leggere libri interessanti, affezionarsi…ovviamente la bellezza estetica ha il suo valore e non posso negare di avere avuto dei momenti di défaillance”.

“Non ero pronta a dover convivere con quei segni in volto tutta la vita. I medici sono stati bravi. Anche se tanti ci sono ancora. Allora si ricorre a qualche astuzia, una frangia più lunga, un ciuffo…”, ha aggiunto.

Durante la chiacchierata con il quotidiano di Via Solferino, Edelfa, che ha tre figli - Andrea, avuto con l’ex Roberto Cenci nel 2010, ma anche Aurora, nata nel 2014, e Alessio, nel 2016, dall’amore con l’attuale compagno Alessandro Rosina - ha spiegato anche perché ha lasciato il mondo della recitazione che aveva abbracciato dopo la vittoria a Miss Italia.

Edelfa con il figlio primogenito Andrea, avuto nel 2010

Il suo primogenito si è ammalato: “A tre anni, il mio primo figlio si è ammalato di diabete di tipo 1. Oggi, grazie alla ricerca, la tecnologia dà un grande aiuto nella gestione della patologia. Allora, la cosa giusta da fare per me è stata lasciare tutto e stare dietro a lui al 100%”.

“Non ho mai avuto un ripensamento e ne sono felice. Il diabete di tipo 1 non è genetico, è una patologia immuno depressa che si presenta soprattutto in età pediatrica. Io sostengo l’Agd Piemonte-Associazione Aiuto Giovane Diabetico e tutti gli anni organizzo una gara di golf per raccogliere fondi che aiutino i bambini e le loro famiglie”, ha continuato.

“Mi sono ritrovata a scegliere e ho scelto. Ho ribaltato la mia vita e anche il mio lato artistico. E mi sono iscritta allo Ied”, ha concluso.