''Guarda che si è staccato'': Federica Panicucci avvisa in diretta Raffaello Tonon che gli si è staccato il patch cutaneo

Le immagini dell’ex gieffino 44enne in difficoltà diventano immediatamente virali

Porta l’evoluzione di quello che un tempo si chiamava ‘parrucchino’ da ben 8 anni: nessuno lo sapeva

Raffaello Tonon diventa protagonista a Mattino 4. Federica Panicucci avvisa in diretta il 44enne che gli si è staccato il patch cutaneo. “Guarda che si è staccato!”, esclama. L’ex gieffino lo rimette immediatamente a posto, ma le immagini diventano virali. Porta l’evoluzione di quello che un tempo si chiamava ‘parrucchino’ da ben 8 anni: nessuno lo sapeva fino a ora.

Tonon in trasmissione parla del patch cutaneo. “Io ho questo silicone, è una cuticola di silicone molto sottile, sulla quale vengono impiantati i capelli. Posso tirare benissimo perché c’è una colla medica che è anche traspirante. Io ho iniziato a perdere i capelli al liceo e da lì ai 30 anni per me è stato un vero inferno. Questa cuticola viene applicata nella zona in cui tu hai le calvizie, viene preso un calco, viene fatta una cosa molto professionale. Poi dopo vengono presi alcuni dei tuoi capelli, mandati in laboratorio, così che anche gli altri capelli siano dello stesso colore e della stessa consistenza. Io l’ho fatto otto anni fa, sono stato il primo uomo ad usare questo patch”, racconta.

Purtroppo l’incidente è dietro l’angolo, nel tirare troppo i capelli è lui stesso a causarlo: il patch si stacca. La Panicucci interviene: “Oddio attento che ti rimane… ecco, si è visto qualcosa non volevo dirtelo. Si è staccato un pezzo, guarda che si è staccato. Io non insisterei se fossi in te, lì davanti sulla tempia ti si è staccato".

Raffaello prova a rimediare. Sul ‘parrucchino’ aggiunge: “Perché l’ho fatto? Questa è la stessa questione della liposuzione. Perché non mi piacevo più quando mi guardavo allo specchio. Vedevo che avevo sempre meno capelli. La manutenzione? Ogni mese. Io non ho fatto il trapianto per la paura del rigetto. Il marito di una mia amica voleva essere capellone, si è operato in Italia ed ha avuto il rigetto, così ha visto le pene dell’inferno”.

L’opinionista chiarisce come si prende cura del suo patch: “Una volta ogni 30 giorni devo dedicare due ore al mantenimento. Staccano il patch, che viene portato in una stanza dove vengono fatti dei trattamenti per garantire l’igiene e il colore. Quanto costa la manutenzione? Nel pacchetto ci sono due o tre patch all’anno, ma costerà un pacchetto di sigarette all’anno. Vieni rasato sotto, poi dopo due ore ti riattaccano il patch e vai via. Ma io prima del patch ho speso 3/4.000 euro ed è stato tutto un buco nell’acqua”.