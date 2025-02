Elsa Giordano, ex moglie di Giulio Todrani, parla della famosa 53enne

La donna convinta che Emanuel Lo sia stato mandato nella vita dell’artista da Alex Baroni

Elsa Giordano, ex moglie di Giulio Todrani, sulle pagine di DiPiù confessa: “Giorgia era diventata di una magrezza impressionante”. La madre della famosa cantante racconta il periodo più terribile della figlia, oggi 53enne. Dopo la morte di Alex Baroni, il 13 aprile 2002, l’artista era caduta in un tunnel buio. I due erano stati una coppia dal 1997 al 2001. Pochi mesi dopo la rottura, il cantautore ha avuto un pauroso incidente stradale: era il 19 marzo. Morì dopo 25 giorni di coma, aveva 35 anni.

''Giorgia era diventata di una magrezza impressionante'': la madre della cantante racconta del periodo più terribile della figlia

Timida, riservata, Giorgia si è sentita devastata a causa del lutto, difficile da accettare. Elsa svela: “Dopo la scomparsa di Alex mia figlia ha vissuto un momento drammatico. Ci ha messo parecchio tempo a recuperare le forze. Io la vedevo, era diventata di una magrezza impressionante, ed ero preoccupata per lei come non lo ero mai stata. Per fortuna, poi, piano piano si è ripresa. Anche grazie all’arrivo di Emanuel. Alla sua voglia di diventare padre. Di costruire una famiglia con lei”.

“Quando Giorgia è rimasta incinta, per noi tutti è stato un miracolo. Non mi sembrava vero: quando accadde non ci pensavo più a diventare nonna perché Giorgia mi aveva detto che c’erano problemi, quindi mi ero rassegnata. Ora sono la donna, anzi la nonna, più felice del mondo…”, aggiunge la Giordano. Giorgia e il ballerino e coreografo 45enne, professore di Amici, sono genitori di Samuel, 15 anni compiuti il 18 febbraio.

Elsa Giordano, ex moglie di Giulio Todrani, parla della famosa 53enne. La donna convinta che Emanuel Lo sia stato mandato nella vita dell’artista da Alex Baroni

La mamma di Giorgia ne è convinta, per lei è "quasi come se dal Cielo fosse proprio stato Alex Baroni a mandare Emanuel Lo nella vita di Giorgia".