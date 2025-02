''Mia moglie mi tradì con uno psichiatra disgraziato, provai a denunciarlo'': Giancarlo Magalli racconta l'incredibile storia in tv

Il conduttore e Valeria Donati si sono sposati nel 1989, nel 1994 è nata Michela: la separazione nel 2008

Il 77enne svela tutto ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai1

Giancarlo Magalli non ha timore di svelare la verità. In tv, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, racconta l’incredibile storia che lo riguarda. “Mia moglie mi tradì con uno psichiatra disgraziato, provai a denunciarlo”, confessa. Parla di Valeria Donati, con cui si è unito in matrimonio nel 1989. I due nel 1994 sono diventati genitori di Michela. La separazione, dolorosa, causata dalle ‘corna’ della donna, è arrivata, dopo quasi vent’anni di matrimonio, nel 2008.

Il 77enne svela la causa della rottura con la Donati. “C'entra sempre qualcuno in un modo o nell'altro. Nella nostra separazione ci è entrato un disgraziato, una persona orribile, che ha sfruttato il suo ruolo. Era un medico psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece fece tutt'altro. La convinse che la nostra storia era sbagliata, che doveva interromperla. E poi si scoprì che questi buoni consigli li dava perché voleva approfittarsene. Purtroppo sono stati insieme, io mi feci da parte e quello fu il più grande dolore della mia vita”, rivela.

"E anche per lei, perché lui si rivelò 'poca cosa'. Lei pensava di essere innamorata di lui. Chi lavora con il cervello degli altri sa anche come manovrarlo”, aggiunge Magalli. Infuriato, Giancarlo desiderava portare il medico in tribunale: “Io lo incontrai, sono stato molto signorile dicendogli ‘Se non te ne vai ti meno qua'. Lo odiavo a morte. Sono andato anche all'ordine dei medici per denunciarlo. Un medico non può innamorarsi di una paziente, non è etico. Mi dissero ‘Che lo denunci a fare? Al massimo gli facciamo una lettera’”.

Il presentatore era ancora innamorato di Valeria. “Provai a riconquistarla, aspettai che questo sciagurato si levasse di mezzo. Lei si accorse che non era la persona giusta. A quel punto l'amicizia è tornata, ma non tornammo insieme. Ci vediamo sempre, siamo rimasti amici”, confida.

Magalli infine ammette: "Lei è stata il mio grande amore, è una persona a cui voglio ancora molto bene. La qualità del bene è cambiato. Passiamo i Natali insieme con il suo attuale fidanzato che è una persona per bene. Forse è un po' geloso, siamo stati insieme per più di 20 anni. Quando c'è lui e raccontiamo i ricordi mi sento un po' in imbarazzo".