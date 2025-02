Clizia Incorvaia mostra il party per i 3 anni del figlio Gabriele e rivela: ''L'ha incoraggiato nonna Ele, è una leonessa''

Il secondogenito avuto dal marito Paolo Ciavarro celebra il compleanno

Lei non ha potuto esserci, anche se in realtà c’era. E’ ricoverata in una clinica per affrontare meglio il tumore al pancreas che combatte da un anno e mezzo e che purtroppo è inarrestabile. “Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, ha detto in una straziante intervista al Corriere della Sera. Clizia Incorvaia mostra sui social, in un reel, il party per i 3 anni del figlio Gabriele, avuto dal marito Paolo Ciavarro. “L’ha incoraggiato nonna Ele, è una leonessa”, fa sapere. La festa è stata voluta dalla Giorgi. La 71enne ama moltissimo il nipotino.

Tutti gli affetti più cari della coppia sono presenti. Il piccolo celebra il suo compleanno. Ha compiuto gli anni il 19 febbraio, la festa, però, arriva durante il weekend. Il bimbo si diverte, spegne le candeline sulla torta. L’influencer siciliana 44enne e il volto di Forum 33enne lo coccolano come non mai.

Il secondogenito avuto dal marito Paolo Ciavarro celebra il compleanno. C'è la mamma di Clizia, Corinna, e la sorella Micol

La Incorvaia fa vedere le immagini, la sua voce fuoricampo spiega: “Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Gabriele. Tre anni di euforia. E’ stato un giorno speciale per la mia famiglia che si è riunita davanti alla torta con l’amore di sempre, ma quest’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso”.

Presente pure il padre della Incorvaia, Salvatore

Clizia aggiunge: “Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c’era eccome. Con l’energia di leonessa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato”.

La Giorgi, ricoverata in clinica per affrontare la terapia del dolore, è idealmente insieme a tutti loro

L’attrice anche in tv, a Verissimo, ha più volte parlato del grande sentimento che nutre verso Gabriele e pure verso la primogenita della nuora, Nina, 9 anni, nata dalla relazione di Clizia con l’ex consorte Francesco Sarcina. “I bambini della sua età sono degli angeli, sono delle anime pure. Sono l'esperienza più straordinaria che puoi fare. Io penso a lui tutto il giorno, a cosa gli devo dire. Il nostro è un rapporto molto vivo. Lui e sua sorella Nina sono una sponda di serenità per me”, ha confessato.