Giulia Salemi torna ad allenarsi a un mese e mezzo dal parto e sceglie di farlo in casa: ''Me l'ha detto la mia osteopata''

Giulia Salemi lo scorso 10 gennaio è diventata mamma di Kian, avuto dal compagno Pierpaolo Petrelli. La 31enne, dopo essersi dedicata completamente al bebè, torna ad allenarsi a un mese e mezzo dal parto. Sceglie di farlo in casa, come racconta nelle sue IG Stories. “Me l’ha detto l’osteopata”, rivela.

L’influencer italo-persiana è entusiasta del metodo scelto. “Oggi mi sento Jill Cooper”, ironizza. Poi si fa vedere nel salone del nuovo appartamento milanese in cui vive: indossa una tutina aderente nera e calzini bianchi ai piedi. Per terra, davanti a lei, c’è un tappetino per il workout.

“Come vedete il mio salotto è diventato letteralmente una postazione da traning, perché è arrivato ufficialmente quel momento: torno ad allenarmi. La mia osteopata mi ha detto: ‘Bella mia, sei tornata in forma, sì, ma non hai tono muscolare. Se non vuoi avere tra qualche anno tutto il tuo corpo a pezzi e non vuoi avere la scoliosi, mal di schiena, mal di collo, che già ho, devi tonificare’. Sapete benissimo, ahimè, chi è neomamma sa, che il tempo è piuttosto relativo, quindi bisogna ottimizzarlo al massimo”, chiarisce la Salemi.

“Allenarmi da casa è la soluzione migliore”, precisa. “Non è che da zero possiamo ammazzarci: deve essere un processo graduale - aggiunge Giulia - Soprattutto per me deve essere lento e graduale, ma necessario. Oggi bisogna tornare a far allenare queste ‘chiapet’!”.

La madre non la chiamerà più, come confida lei stessa, “pappa moscia”. La Salemi dopo aver fatto fitness si sente rinata e consiglia a tutte quelle che la seguono di fare come lei.