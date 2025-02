Bebe Vio, prima foto con il fidanzato: l'atleta paralimpica a Zanzibar con Gianmarco Viscio, ecco chi è

La 27enne condivide le prime immagini insieme al ragazzo che le ha rubato il cuore

I due erano stati paparazzati insieme già nel 2022: ora l’ufficialità del legame

Sono stati giorni pazzeschi in ‘Paradiso’. Bebe Vio posta sul social la prima foto col fidanzato. L'atleta paralimpica si è goduta una vacanza da sogno a Zanzibar con Gianmarco Viscio. I due erano stati paparazzati insieme da Chi già nel 2022, adesso però la 27enne ufficializza il legame con un post.

Bebe Vio, prima foto con il fidanzato: l'atleta paralimpica a Zanzibar con Gianmarco Viscio

“10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso”, scrive la schermitrice su Instagram. Non tagga la sua dolce metà e neppure il luogo. Sono su una spiaggia bianchissima, circondata da fitta vegetazione e bagnata dal mare cristallino. In una breve clip si vede uno dei loro accompagnatori mentre cucina alla coppia del pesce sulla brace, sulla maglietta dell’uomo si legge ‘Zanzibar’. E’ lì che sono volati. Prima per la coppia anche un safari, probabilmente in Kenya.

La 27enne condivide le prime immagini insieme al ragazzo che le ha rubato il cuore. I due erano stati paparazzati insieme già nel 2022: ora l’ufficialità del legame

Del ragazzo che ha letteralmente rubato il cuore a Bebe si sa davvero poco. Viscio, 32 anni, è un calciatore dilettante romano che ha giocato come difensore nel George Best Team, una squadra di Serie B di calcio a 8. I follower rimangono sorpresi dagli scatti della Vio e le sottolineano: “Mi sono persa qualcosa… hai un fidanzato?”.