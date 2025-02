Nel 2003 ha trionfato al reality, a distanza di 20 anni si è allontanata dal mondo dello showbiz

Ha anche scoperto un fratello oggi 38enne che non sapeva di avere

Proprio perché nella Casa aveva contro tutti, nel 2003 trionfò al Grande Fratello, osannata dagli spettatori per il suo essere ‘verace’ e fuori da qualsiasi schema. A distanza di più di 20 anni Floriana Secondi si è allontanata dal mondo dello showbiz. In collegamento con La Volta Buona rivela a Caterina Balivo la sua nuova vita tra stracci e bicchieri. “Lavoro in un bar in provincia di Roma”, dice la 47enne.

''Lavoro in un bar in provincia di Roma'': l'ex vincitrice del GF Floriana Secondi rivela la nuova vita tra stracci e bicchieri

Si trova proprio nel locale dove svolte la sua professione. La Secondi parla di sé: “Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio. Sono stata esiliata in questo posto in provincia di Roma, ad Ardea. Sto cercando di prendere il meglio che la vita mi dà".

La Balivo le chiede se lo abbia scelto lei questa professione e se oggi abbia finalmente trovato serenità. "La serenità forse non mi appartiene, non sono destinata. La vita come mi suona, io gli canto. Ho avuto troppe disgrazie ultimamente e ho risposto come meglio sono riuscita", replica lei.

Nel 2003 ha trionfato al reality, a distanza di 20 anni si è allontanata dal mondo dello showbiz

Sulla sua famiglia racconta: ”Mio fratello vive a Londra, non lo vedo da 10 anni. Mia sorella è mamma di due bambine". E sorridente Floriana aggiunge: “Dopo tante brutte storie, posso finalmente raccontare una notizia di grande gioia. Ho ritrovato un fratello che non sapevo di avere. Era stato dato in adozione, ma siamo certi che sia figlio di mia madre perché c’è il suo nome sul certificato di nascita. Il padre è diverso, ma abbiamo qualche dubbio. Ha 38 anni e devo dire che mi somiglia davvero tanto, non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto per il carattere”. Dovrebbe essere ancora legata al fidanzato Angelo, anche se in diretta tv stavolta non lo nomina.